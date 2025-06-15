İktidar ve muhalefet ‘Milli Strateji’ belirlemeli

24 Şubat 2022 tarihinde Vladimir Putin, Ukrayna’ya karşı, “özel bir askeri operasyon” başlattığını söyledi ancak resmen “savaş ilanı” açıklaması yapmadı.

Rus saldırıları başladığında, Ukrayna devlet başkan Zelenski “savaş ilanı” yerine olağanüstü hal uygulamaya koyarak genel seferberlik ilan etti. Rusya’ya karşı savaş ilan etmedi.

Rusya- Ukrayna çatışmaları savaş ilanı olmadan sürüyor.

İsrail, İran’a füzelerle saldırdı. İran misilleme yapıyor ama iki ülke de birbirlerine karşı “savaş ilanı” açıklaması yapmıyor.

İran - İsrail füze savaşı sürüyor.

Neden savaş ilan etmiyorlar sorusu akla gelebilir.

2. Dünya savaşının 1945’te sonra ermesinden sonra bir ülkenin başka bir ülkeye "savaş ilanı" etmesi BM Antlaşması'nın 2. maddesine göre hukuki olarak yasadışı kabul edilip "saldırı suçu" sayıldı.

Ülkeler arasında "savaş ilanı" fiilen terk edildi.

Roma Statüsü gereğince, Uluslararası Ceza Mahkemesi kuruldu ve bir devlete resmen savaş ilan ederseniz, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde “savaş suçu” nedeni ile yargılanırsınız.

Rusya – Ukrayna ve İran – İsrail bu nedenle birbirlerine “savaş ilan” etmiyorlar.

Uzaktan füze fırlatmalar ve İHA, SİHA ve savaş uçakları ile birbirlerine saldırıyorlar.

Türkiye açısından bu gelişmeler nasıl değerlendirilmeli?

En önemli konu kuşkusuz Türk Silahlı Kuvvetlerinin sahip olduğu askeri gücün arttırılmasıdır.

Türk savunma sanayinin yükselişinin temel taşı, merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın başbakanlık döneminde atıldı.

Savunma Sanayi Müsteşarlığı (SSM) kuruldu.

Türkiye, Amerika anlaşmasıyla F-16 savaş uçakları Ankara’da TAI tesislerinde üretilmeye başlandı.

Fotoğraf: Orhan Uğuroğlu - Copyright

İlk uçağın teslim törenindeki konuşmasında Özal, “Güçlü Türkiye, güçlü ordu” mesajı verdi ve ilk F16 “Savaşan Şahin” 16 Haziran 1984'te ilk uçuşunu yaptı.

1993-1995 arasında toplam 46 adet F-16 Mısır satıldı.

Türk Hava Kuvvetlerinde yaklaşık 250 adet F16 savaş uçağı var.

Türkiye Amerika’nın F35 uçak projesine 1999 yılında ortak oldu. 30 adet sipariş verilirken hedefin 100 adet F35 olduğu açıklandı.

4 adet F35 savaş uçağının Kasım 2019'da Türkiye’ye gönderilmesi bekleniyordu.

Ancak AKP iktidarı Mart 2019’da sürpriz bir şekilde Rusya’dan S-400 savunma sistemi satın alma anlaşması yaptı.

Amerika hızla tepki gösterdi. 2,5 milyar dolar ödemesine rağmen hem 4 adet F35’i de paramızı da vermedi hem de Türkiye’yi projeden çıkardı.

Yeni nesil F16 Savaş uçaklarının Türkiye’ye satışını ise Amerika hala bekletiyor.

Türkiye tamamen yerli imkânlarla TUSAŞ tarafından beşinci nesil savaş uçağı KAAN’ın prototipini üretti.

2030 yılından itibaren envanterden çıkarılması beklenen F16’ların yerine Türk Hava Kuvvetleri envanterinde KAAN savaş uçaklarının yer alacağı vurgulanıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Endonezya ile 48 adet KAAN için anlaşma yapıldığını duyurdu.

Ancak KAAN henüz Türk Hava Kuvvetlerine de teslim edilmedi.

Değerli okurlarım,

İsrail – İran geriliminin yansımalarının Türkiye’ye nasıl yansıyacağı belirsiz.

Gerek askeri gerek ekonomik olarak alınacak tedbirleri iktidar, muhalefet ile görüşerek ortak bir “milli strateji” belirlemeli.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan CHP lideri Özgür Özel’in, “sınırsız destek” açıklamasını dikkate alarak bu adımı ivedilikle atmalı.