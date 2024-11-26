İktidar ve muktedir

İktidar olmak, muktedir olmaktır.

Muktedir; Bir şeyi başarmaya, yapmaya, gerçekleştirmeye gücü yeten demektir.

AKP iktidarı bakın nelere muktedirdir.

Seçilmiş belediye başkanlarını görevden almaya muktedirdir.

Yerlerine meclisten seçim yapacaklarına kayyum atamaya muktedirdir.

Anayasayı çiğnemeye muktedirdir.

Yasaları siyasi amaçla kullanmaya muktedirdir.

Hukuki değil siyasi kararlar verilmesine muktedirdir.

Atatürk’e sövenlere takipsizlik vermeye muktedirdir.

‘Mustafa Kemal Atatürk’ün askerleriyiz’ diyen teğmenleri Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ihraç etmeye muktedirdir.

Ordusu olmayan Genelkurmay Başkanı yaratmaya muktedirdir.

Atatürkçü şerefli Türk askerlerine Ergenekon, Balyoz, Casusluk kumpasları yapıp davaların savcısı olmaya muktedirdir.

Kozmik Oda’daki devlet sırlarını FETO’culara verme kararında muktedirdir.

Cemaat ve Tarikatları maddi ve manevi desteklemeye muktedirdir.

Laiklik karşıtı yandaşı bakan yapmaya muktedirdir.

Andımızı kaldırmaya, T.C.’leri resmî kurumlardan kaldırmaya muktedirdir.

Anıtkabir’de kendilerini sloganlarla alkışlatmak için özel grup göndermeye muktedirdir.

Türk medyasına baskı yapmaya, sansür uygulamaya muktedirdir.

Kuvvetler ayrılığı ilkesini kuvvetler birliği yapmaya muktedirdir.

Ucube Tek Adam rejimi ile Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni adeta sarayın noteri yapmaya muktedirdir.

Muhalefet liderlerine siyasi kumpas yapmaya muktedirdir.

Muhaliflerine siyasi yasak koydurmaya muktedirdir.

Aile vakıflarına bağış yaptırmaya muktedirdir.

Amerika’da saray, çiftlik, gökdelen ve binalar satın almaya muktedirdir.

Zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapmaya muktedirdir.

Muhalif belediyelerin halka hizmetlerini durdurmak ve başarısız olmaları için vergi ve SGK borçlarına haciz yapmaya muktedirdir.

İhalesiz tahsislerle yandaşlara rant sağlamaya muktedirdir.

Evlerindeki paraları sıfırlamaya muktedirdir.

Yolsuzluk yapan bakanlarını Yüce Divan’da yargılatmamaya muktedirdir.

Yandaşlara vergi affı yapmaya muktedirdir.

Toplantı ve gösteri haklarını askıya almaya muktedirdir.

Toplumu kutuplaştırmaya muktedirdir.

Demokrasiyi askıya almaya muktedirdir.

Bir de AKP iktidarının muktedir olamadıklarına bakalım:

Enflasyonu durdurmaya muktedir değildir.

Atatürk ilke ve devrimlerini korumaya muktedir değildir.

Emeklilere insanca yaşam hakkı sağlamaya muktedir değildir.

Asgari ücreti, işçilerin ve memurların hak ettiği seviyeye çıkarmaya muktedir değildir.

İşsizliği sonlandırmaya muktedir değildir.

Hastanelerdeki yolsuzlukları, bebek cinayetlerini önlemeye muktedir değildir.

Yolsuzluk ve usulsüzlükleri sonlandırmaya muktedir değildir.

Kişi başına düşen millî geliri arttırmaya muktedir değildir.

Bütçe açığı ve faiz giderlerini sıfırlamaya muktedir değildir.

Değerli okurlarım,

Yüzlerce madde de sizler ekleyebilirsiniz.

Bu tablo erken seçimin şart olduğunun resmî belgesidir.