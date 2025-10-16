Gazeteci Levent Gültekin, iş dünyasından gelen son uyarıları yorumlayarak Türkiye’de hukukun yokluğu ve siyasi baskıların ekonomik çöküşe neden olduğunu söyledi. Gültekin, tekstil sektörünün Çin’den sonra Mısır’a kaptırıldığını, yüksek enflasyon ve güvensiz ortamın üretimi durma noktasına getirdiğini belirtti. Kiğılı’nın sahibi Abdullah Kiğılı’nın “6 ay sonra üretim duracak, felaket geliyor” sözlerini hatırlatan Gültekin, iş dünyasının yıllarca iktidarı destekleyip risk almaktan kaçındığını, ancak bu tutumun ülkeyi yıkıma sürüklediğini ifade etti.

Gültekin, sermayeye “Beter olun” demek istediğini fakat bunun milyonlarca insanın işsiz kalması anlamına geldiğini belirterek diyemediğini söyledi. Öte yandan Gültekin, siyasetin bozuk olduğu bir ülkede hiçbir alanın sağlıklı gelişemeyeceğini söyleyerek şöyle konuştu:

İş adamlarının önünde şu anda iki seçenek var. Ya kapatıp yurt dışına kaçacaklar ya da burada her an bir sabah kapısının polis çalma ihtimalini göze alacaklar. Hukukun olmadığı bir ortamda bunu yıllardır artık bir şarkıya dönüştürmüş durumdayız. Herkesin ağzında sakıza dönüşmüş. Artık kimsenin de umursadığı yok. Hukukun olmadığı bir ülkede yatırım olmuyor, ekonomi olmuyor. O ülkede iş adamı perişan hale geliyor. Çünkü ekonominin en büyük kaybı doğal olarak işte üretimde ortaya çıkıyor. Orada zarar başlıyor. Yıkım orada başlıyor. Şimdi Abdullah Bey ki yılı özellikle şeyin altını çizmiş. Giyim tekstil sanayinin Türkiye orada çok yıllardır şeydi. Majör bir oyuncuydu. bir süre Çin'e kaptırdı, şimdi de Mısır'a kaptırıyor. Türkiye'de hem enflasyonun yüksekliği hem hukukun yoksunluğundan kaynaklanan güvensiz ortam şu anda işi bu duruma getirdi. Bıçak geldi iş adamlarının boğazına dayandı. Geçenlerde Adnan Polat da konuşmuştu. O da bir feryat ediyordu. İşler çok kötüye gidiyor. Felaket geliyor diye. Şimdi de Kiğılı'nın patronu Abdullah Kiğılı, “6 ay sonra büyük bir felaket geliyor, üretim duracak” diyor. Böyle tatlı tatlı yemenin acı acı çıkarması vardır.

ÜLKE ADIM ADIM YIKIMA GİDERKEN HİÇBİR RİSK ALMADILAR

Yanılmıyorsam Abdullah Kiğılı uzun bir süre AK Parti'yi destekledi. İşler şöyle iyi olacak, böyle iyi olacak. İşte AK Parti iktidarında uçuyoruz, gidiyoruz. Sermaye bir taraftan şöyle bir duygu geliyor içimden, beter olun fakat bunu diyemiyorum. Çünkü onların beterliği ülkenin de beter olması anlamına geliyor. Çünkü onların başına gelecek bir sürü milyonlarca insanın işsiz kalmasına, yoksullaşması anlamına gelecek. Niye beter olun diyorum? Ülke adım adım yıkıma giderken hiçbir risk almadılar. Ülke adım adım tek adam rejimine gidip oradan savrulurken tek bir gün bana dokunmayan yılan bin yaşasın duygusuyla hareket ettiler. Ülkede demokrasi askıya alınırken ya bunun sonu bize de gelecek ki eninde sonunda. Çünkü hukukun olmadığı, demokrasinin olmadığı bir ülkede ekonomi olmuyor. Ekonomi siyasetten bağımsız değil. Siyasetin bozuk olduğu bir ülkede eğitimin düzgün olması mümkün değil. Siyasetin bozuk olduğu bir ülkede yargının düzgün olması mümkün değil. Siyasetin bozuk olduğu bir ülkede ekonominin iyi olması mümkün değil. Siyasetin bir bozuk olduğu bir ülkede üretimin, teknolojinin, tarımın, sinemanın, sanatın, edebiyat hiçbir şeyin düzgün olma ihtimali yok. Siyasetin böyle bir bozucu işlevi var. Fakat herkes o bozukluk kendisine gelene kadar bozukluğu dert etmedi.