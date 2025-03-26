İktidar yanlısı gazeteciden AKP’yi kızdıracak açıklama!

Son dönemde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınıp tutuklanması, diğer siyasetçi ve gazetecilere açılan soruşturmalar ve tutuklamalar, Türkiye gündeminde büyük şok etkisi yarattı.

Muhalefet kanadından iktidarın attığı adımlara sert tepkiler gelirken, AKP’li Cem küçük, AKP’nin içindeki isimlerin CHP’lilerin verdiği tepkiye karşılık, yeterince tepki vermediklerini belirterek isyan etti.

Küçük, “AK Partili yetkili isimler nerelerdesiniz?” başlıklı yazısında, AKP'nin içindeki isimleri sert bir dille eleştirdi.

“AK PARTİLİ YETKİLİ İSİMLER NERELERDESİNİZ?”

Küçük, Türkiye Gazetesi’nde kaleme aldığı yazıda, konuyla ilgili şunları söyledi,

“15 Temmuz’dan hemen sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan bir açıklamasında, “FETÖ’yle mücadelede halkım dışında yanımda çok az kişi vardı” demişti. Hatta “kimseyi bulamadım” ifadesini de kullanmıştı.

Gerçekten de olağanüstü durumlarda AK Partili bazı milletvekili, belediye başkanı ve diğer her kademedeki yöneticileri bulmak imkânsız. 17/25 Aralık’ta elini taşın altına çok az kişi koydu. En zor zamanlardan biriydi. Çok az kişi konuştu. Ekranlarda benim de aralarında olduğum bazı gazeteciler daha fazla görüş bildiriyordu. Son 12 sene aslında hep aynıydı. Ne zaman zorluk olsa çok az kişi risk alıyordu...

"İKİ İSİM DIŞINDA AKP'DEN ÇIT YOK!"

Son bir haftadır Türkiye, Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması ve tutuklanmasını konuşuyor. Bu arada yolsuzluk, terör, rüşvet ve irtikap iddiaları var. Ülke yıkılıyor neredeyse. Herkes konuşuyor. Biz gazeteciler konuşuyoruz. CHP’liler konuşuyor. Halk bunu konuşuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan iftar sonrası yaptığı konuşmalarda bu konuya değiniyor. Ama bir iki isim dışında AK Parti’den çıt yok.

Osman Gökçek, Mustafa Varank, Alpay Özalan dışında konuşan kimseyi görmedim. Ne zaman, iki gece evvel Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın rahmetli annesine Saraçhane’de küfürler edildi, AK Parti şöyle bir silkindi. Bütün vekiller, belediye başkanları, parti yetkileri hep birlikte CHP’ye yüklendiler.

Cumhurbaşkanımızın merhume annesine edilen alçakça, adice, haysiyetsizce küfürlere zincirleme tepki gösterdiler... Tamam, duyarlılığınız için tebrik ediyorum.

"ÇOK CILIZ SESLER ÇIKARMANIZ OLDUKÇA TUHAF"

Ancak milyarlarca liralık rüşvet ve yolsuzluk operasyonuna, “Bir bakalım” diye bekleyip çok cılız sesler çıkarmanız oldukça tuhaf. Ortada terör örgütleriyle irtibat ve iltisak hâlinde işlenen organize suç iddiaları mevcut. Şimdi bunu son ana kadar görmezden gelip, duygusal tepkilerde izdiham oluşturmak kendi içinde çok çelişkili. Çünkü unutmayın Cumhurbaşkanımız bu kirli düzene çomak sokan iradeyi temsil ettiği için o haysiyetsizce küfür ve hakaretlerin hedefi hâlinde. Birini diğerinden ayırmak, etliye karışıp sütlüye karışmamak olmaz.

Biraz daha hızlı olmanız gerektiğini düşünüyorum. Muhalifler en küçük bir detay yakalasa tam güç saldırıyorlar. Ama aynısını AK Parti yapmıyor. Benim bildiğim “konuşmayın” diye bir yasak yok. Bu kadar sessizlik gerçekten anlaşılmaz.”