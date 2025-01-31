İktidara en yakın gazeteci...... Yazısını okuyanlar 'Helal olsun' dedi! Linç edilmeyi göze aldı

Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş’ın tutuklanmasına destekler devam ediyor. Bu sefer Toktaş’a gelen desteğin iktidar cephesinin önemli gazetecilerinden Hande Fırat’tan olması dikkat çekti. Fırat, “En kısa sürede aramıza dönmesi umuduyla...” sözleri ile destek oldu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun pazartesi günü düzenlediği "Turpun Büyüğü" adlı basın toplantısında bahsettiği bilirkişi ile yapılan görüşmenin ses kaydı Halk TV'de yayınlanmıştı. Bu kapsamda, "Kişiler Arasındaki Konuşmaların Dinlenmesi ve Kayda Alınması ve Bilirkişiyi Etkilemeye Teşebbüs" gerekçesi ile Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş tutuklanmıştı. Pek çok gazeteciden destek mesajları Toktaş’a gelmişti.

İKTİDARA YAKIN GAZETECİDEN DE DESTEK GELDİ

Destek mesajlarına bu sefer iktidara yakın gazeteden gelmesi dikkat çekti. Hürriyet yazarı ünlü yandaş gazeteci Hande Fırat, bugünkü köşesinde ‘Suat Toktaş gazetecidir’ başlığıyla bilirkişi soruşturmasında tutuklanan Toktaş’a sahip çıktı. Fırat, şu sözlerle desteğini dile getirdi;

“Sorabilmek için evvela öğrenmek lazım” der Goethe... Tabii eğer sorular sorulmasını, akıl yürütülmesini, doğruların ortaya çıkmasını isterseniz. Bizler, ellisini devirmiş ve paraşütle inmemiş gazeteciler merdivenlerde, kaldırımlarda beklerken; araya girip mutlaka sorulması gereken soruyu sormak için uğraşırken, meslek büyüklerimizden bugünün dünyasına artık pek de uymayan değerlerle yetiştirildik. Bu bahsettiğim kişilerin sayısı öyle çok da değil artık. En azından aktif olarak görev yapanlarımızın.

- Ahlak, dürüstlük, haberi en az iki kaynaktan doğrulatmak...

- Haberin ekip işi ve kurumların temel direğinin muhabirler, kameramanlar, fotomuhabirleri olduğu...

- İfade özgürlüğünün en geniş kullanıldığı alanın dünyada hep basın sektörü olduğu...

- Başarının çalışanlara ait olduğu, başarısızlık ve hatanın çalışanını korumakla görevli olan yöneticinin üstlendiği...

- Tüm bunlarla birlikte gazeteciliğin arkasına saklanarak suç işleyemeyeceğimiz gerçeğini...

EN KISA SÜREDE ARAMIZA DÖNMESİ UMUDUYLA...”

Bizlere meslek büyüklerimiz öğretti. Gazetecilerin sadece mesleklerini yapmaları nedeniyle gözaltına alınmalarına, tutuklanmalarına hep karşı çıktım, çıkmaya da devam edeceğim. Konu Suat Toktaş olunca bir iki kelam etmeden de geçmeyeceğim. BRT’den CNN Türk’e beraber çalıştığımız 15 yılımız vardır Suat ile... Suat, ATV’den BRT’ye, CNN Türk’e, Halk TV’ye birçok medya kuruluşunda çalışmış, yanında çalışanın hakkını yemeyen, yedirtmeyen; ahlaklı ve dürüst bir gazetecidir. En kısa sürede aramıza dönmesi umuduyla...”