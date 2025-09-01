İktidara ortağından 'zam' çağrısı! Rakam ve tarih verdi

Kaynak: Haber Merkezi
Ekonomik kriz devam ediyor. Geçinemeyen vatandaşlar iktidara 'zam' talebini yinelemeye devam ederken İktidarın küçük ortağı Büyük Birlik Partisi (BBP)'nden gelen 'zam' çağrısı dikkat çekti.

Ekonomik kriz, maaş azlığı ve art arda gelen zamlar vatandaşları isyan ettirmeye devam ediyor. Geçinemeyen vatandaşlar iktidara 'zam' talebini yinelemeye devam ederken İktidarın küçük ortağı BBP'den gelen teklif dikkat çekti.

EMEKLİYE ZAM İSTEYEREK TARİH VERDİ

BBP lideri Mustafa Destici, partisinin Kartal ilçe kongresinde yaptığı konuşmada, ekonominin durumuna ilişkin değerlendirme yaparken, emekliye zam istedi. Destici "Ocak beklenmeden emekliye ekim ayında 10 bin TL zam yapılmalı" mesajı verdi.

Emeklilere açlık sınırının altında maaşlarla yaşam savaşına sokan zamların yarattığı hak kaybını eleştiren Destici, ekonomi yönetiminin 'işçiye, memura, asgari ücretliye ve emekliye yapılan zamların enflasyonu yükselttiği' yönündeki görüşünü boşa çıkardı.

İKTİDARA ÇAĞRIDA BULUNDU

Mustafa Destici, emeklinin hak kaybını hesaplayarak "Hayat pahalılığından herkes şikayetçi" ifadeleriyle rakamları düzeltmesi için iktidara çağrıda bulundu. Destici'nin iktidarı huzursuz edecek sözleri şöyle:

"Hayat pahalılığından herkes şikayetçi. Devletin en tepesinden en aşağıya kadar, herkes şikayetçi. Ama ne hikmetse pahalılık devam ediyor. Hem de sebepsiz pahalılık devam ediyor... Emeklinin mağduriyeti bir an önce giderilmelidir. 2023 Temmuz'undan beri uğradıkları mağduriyetten dolayı en az 10 bin TL hak kaybı vardır. Bu bir an önce ortadan kaldırılmalıdır. Ocak beklenmeden ekim ayında bu değişiklik yapılmalıdır.”

