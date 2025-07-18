İktidara seçim kaybettirecek bakanı açıkladı! Eski AKP’li vekilden gündemi sarsacak iddia

Eski AKP’li vekil Emin Şirin, katıldığı televizyon programında olası kabine değişikliğini değerlendirerek Mehmet Şimşek’in görevdeki konumunun sanıldığı kadar sağlam olmadığını iddia etti. Şirin, Şimşek’in Türkiye ekonomisini düzeltmek için değil, döviz krizini önlemek amacıyla göreve getirildiğini savundu.

Emin Şirin

Emin Şirin, yüksek faiz politikalarının döviz krizini engellediğini ancak bu yaklaşımın seçim sürecinde siyasi maliyet yaratabileceğini belirtti. Şirin, “Mehmet Şimşek seçim kaybettirir” yorumunda bulunarak şöyle konuştu:

Kabine değişikliği olursa ne olur diye bakıldığında fazla bir şey olmaz. Çünkü bakanların çok özel meziyetleri veya ağırlıkları bugünkü sistemin içinde olamıyor. Sayın Tayyip Erdoğan hükümeti değiştirecekse nelere dikkat edecek? Ona göre bir düzenleme yapar mı diye düşündüğümüzde bir kere yurt dışında özellikle İsrail, Arap dünyası ve Amerika'yla ilişkilerin ne olacağına bakar. Bugün böyle bir şey olduğu zaman da kuvvetli olduğunu zannettiğimiz Hakan Fidan ve veya Mehmet Şimşek'in de yeri değişiverir. Mehmet Şimşek'in ben uzun vadede kalacağını da zannetmiyorum. Çünkü onun gelişinin çok özel bir sebebi vardı.

Mehmet Şimşek Türkiye'deki ekonomiyi bizim anladığımız manada düzeltmek üzere gelmedi. Mehmet Şimşek, Türkiye'de döviz krizi çıkmaması için geldi. Yüksek faiz politikası tamamen onlarla alakalı ve başarılı oldu. Türkiye'de döviz krizi çıkmadı. Ancak seçime giden bir ülkede Mehmet Şimşek'in uyguladığı politikalar seçim kaybettirir. Dolayısıyla yeri kuvvetli dediğimiz Mehmet Şimşek hiç öyle kuvvetli bir yerde değil. Yine eski Merkez Bankası başkanlarından bir tanesinin onun yerine geldiğini ki Amerika'yla da çok iyi ilişkisi olanlar var mesela Hafiz Hanım gelip de Mehmet Şimşek’in yerine otursa Amerika'nın desteğiyle beraber işte Tom Barrack’la da tanışıklığı dikkate alınabilir. Bir şey duyduğum için söylemiyorum. Bunlar olabilme ihtimalleri olan şeyler.