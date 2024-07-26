İktidara yakın anketçiden flaş CHP açıklaması: Bugün seçim olsa...

Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir, TV100'de katıldığı yayında son anket sonuçlarına dair dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Daşdemir, mevcut durumda CHP'nin "bir rüzgarı" olduğunu belirterek, bugün seçim yapılsa CHP'nin tarihinin en yüksek oy oranına ulaşabileceğini ifade etti. Ayrıca, CHP'nin birinci parti olma ihtimalinin ya da AKP ile başa baş sonuçlar elde etme olasılığının bulunduğunu söyledi.

Daşdemir'in açıklamaları şu şekilde: "Şu an Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir rüzgarı var. Birinci ya da başa baş. Bugün seçim olsa Cumhuriyet Halk Partisi hiç almadığı kadar oy alabilir anketlere göre. Ama en önemli sorun nedir diye sorduğumuzda yüzde 65 ile ekonomi birinci sırada. Kim çözer diye sorduğumuzda yüzde 22 ile AK Parti ve Erdoğan diyorlar birinci sırada. Cumhuriyet Halk Partisi yüzde 18 ile ikinci. Hiçbiri diyenlerin oranı yüzde 37,5. Yani önümüzdeki günler ben bu kadar yüksek."

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