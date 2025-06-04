İktidara yakın avukata tahliye kararı! Bakanın kardeşinin FETÖ dosyaları iddiası sonrası tutuklanmıştı...

İktidara yakınlığıyla bilinen Avukat Burak Bekiroğlu, sosyal medya hesabı üzerinden Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un kardeşi Yahya Tunç’un fotoğrafını paylaşarak “İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı göreve davet ediyorum” demişti.
Bekiroğlu Yahya Tunç’un “ByLock” kullanıcısı olduğunu, FETÖ’nün yurt dışı gezilerine katıldığını, Bank Asya’da hesaplarının bulunduğunu iddia ederek Tunç hakkında “tutuklamaya dönük yakalama kararı çıkarılması gerektiğini” söylemişti.
Paylaşım sonrası gözaltına alınan Burak Bekiroğlu, nadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma kapsamında “kamu görevlisine hakaret”, “iftira” ve “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik” suçlamalarından tutuklanmıştı.
Ünlü gazeteci İsmail Saymaz, Burak Bekiroğlu'nun serbest bırakıldığını açıkladı. Saymaz, "Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve kardeşine yönelik paylaşımlarından ötürü tutuklanan Avukat Burak Bekiroğlu, tahliye edildi." ifadelerini kullandı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve kardeşine yönelik paylaşımlarından ötürü tutuklanan Avukat Burak Bekiroğlu, tahliye edildi.— İsmail Saymaz (@ismailsaymaz) June 4, 2025