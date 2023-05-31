İktidara yakın gazete emekliye yapılacak zammı sızdırdı

Ay sonunu getiremeyen emekliler, yapılacak zam oranını düşünmeye başladı. 6 aylık enflasyon farkı ile ortaya çıkacak zamda 4 aylık veri tamamlandı. Öte yandan refah payı da gündemdeki yerini aldı.
Sabah Gazetesi'nin haberine göre, emekli maaş zammı temmuzda ne kadar olacak merak konusu. Ocak zammı ardından en düşük maaşın 7 bin 500 TL seviyesine çıkarılması ile yeni zam oranı beklenmeye başladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz aylarda katıldığı canlı yayında gündeme dair önemli açıklamalarda bulunmuştu. Erdoğan, yaptığı açıklamada 5 bin 500 TL olan en düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL'ye çıkarıldığını duyurmuştu.
En düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL'ye, emekliye bayram ikramiyesinin 2 bin TL'ye çıkarılması ile geçici işçilerin sürekli işçi kadrosuna alınmasını da içeren kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda yapılan değişiklikle, gelir ve aylık ödemesi yapılanlara, bayramın içinde bulunduğu ayda gelir ve aylık alma şartıyla, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nda ödenen 1100'er lira 2000 liraya çıkarıldı.
Erdoğan seçimden önce "En düşük emekli maaşını 7500 liraya yükselttik. İnşallah 7500 liranın üzerindeki emekli maaşlarını düzeltmek için bir çalışma yapacağız. Asgari ücreti gözden geçireceğiz. Memurlarımızın maaşına Temmuz'da sadece enflasyon farkı eklemekle kalmayıp refah payı artışı da yapacağız. Kamu işçileri için zammını da salı günü açıklayacağız."
Emekli ve memur maaşları için 2 Bakanlığa talimat verdiğini ifade eden Başkan Erdoğan, enflasyon üzerinde artışlarla alım gücünün artırılacağına işaret etti.
7 bin 500 TL üzerinde maaş alan emekliler için gelirleri artırıcı çalışmalar yapılacağını duyuran Başkan Erdoğan, Temmuz zammının yanı sıra refah payı da verileceğini belirtti.
Başkan Erdoğan emekli ve memurlarla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Seçimden sonra, yeni Meclisin yasama faaliyetlerine başlamasıyla 7 bin 500 liranın üzerinde emekli maaşı alan vatandaşlarımızı da sevindirecek haberi milletimizle paylaşacağız.
Temmuzda enflasyon farkı yanında, refah payı artışını da dikkate alan bir düzenleme yapacağız. Memurlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzü yine tutacağız."
Uygulanan ekonomi modeliyle artan milli gelir artışlarını tabana yayacak yeni düzenlemeler için Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'na talimatını verdi.
Yapılacak düzenlemeler; çalışanlar, emekli ve memurlar başta olmak üzere hemen her kesimin alım gücünü artıracak.
Nisan ayı enflasyon oranı 3 Mayıs 2023 tarihinde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı.
TÜİK verilerine göre, enflasyon oranı Nisan ayında aylık bazda yüzde 2,39, yıllık bazda ise yüzde 43,68 olarak kayıtlara geçti.
Böylece milyonlarca vatandaşın gelirini artıracak Temmuz zammı için geriye sadece 2 aylık veri kaldı. SSK ve Bağ-Kur emekli zammı Mayıs ve Haziran ayı enflasyon oranı sonrası netlik kazanacak.
Nisan ayı enflasyon rakamları ile beraber 4 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zam oranı belli oldu. Buna göre, 4 aylık enflasyon oranı Yüzde 15,22 olarak hesaplandı.
6 aylık enflasyon oranı, Mayıs ve Haziran ayı rakamlarının açıklanmasının ardından belli olacak.
Öte yandan Merkez Bankası'nın Nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre 6 aylık enflasyonun yüzde 21,13 olacağı tahmin ediliyor.
Tahmini olarak hesaplanan 6 aylık enflasyon rakamları baz alındığında emekli zam oranının refah payı ile birlikte yüzde 30 veya 35 olması bekleniyor. Konu ile ilgili son kararı ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan verecek.
Emekli maaşlarına en az yüzde 50 zam yapılması gerektiğini belirten bir emekli "Ben bu devlete çok uzun yıllar hizmet ettim. Tüm vergilerimi zamanında ödedim. Aldığım 7500 TL ile geçinemiyorum. Aynı ürünü aynı marketten 1 haftaya kalmadan zamlı alıyorum. Torunum gelince elimi öpmesin diye suyun altına tutuyorum.
Elim pis evladım sonra ödersin diyorum. Çünkü ona verecek 20 liram bile yok. Bir çift çorap bile işportada 25 TL olmuş. Hükümetin bize çektirdiği eziyet artık bitsin. yüzde 50 zam almak bizim hakkımız" yorumunu yaptı.
SSK (2000 ÖNCESİ)
2023 Ocak: 6.093 TL4 aylık (%15,22): 7.020 TL6 aylık (%21,13): 7.380 TL
SSK (2000 SONRASI)
2023 Ocak: 3.778 TL4 aylık (%15,22): 4.353 TL6 aylık (%21,13): 4.576 TL
BAĞKUR (ESNAF)
2023 Ocak: 5.456 TL4 aylık (%15,22): 6.286 TL6 aylık (%21,13): 6.609 TL
BAĞKUR (TARIM)
2023 Ocak: 4.336 TL4 aylık (%15,22): 4.996 TL6 aylık (%21,13): 5.252 TL