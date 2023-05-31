İktidara yakın gazete emekliye yapılacak zammı sızdırdı

Ay sonunu getiremeyen emekliler, yapılacak zam oranını düşünmeye başladı. 6 aylık enflasyon farkı ile ortaya çıkacak zamda 4 aylık veri tamamlandı. Öte yandan refah payı da gündemdeki yerini aldı.

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İktidara yakın gazete emekliye yapılacak zammı sızdırdı 1

Sabah Gazetesi'nin haberine göre, emekli maaş zammı temmuzda ne kadar olacak merak konusu. Ocak zammı ardından en düşük maaşın 7 bin 500 TL seviyesine çıkarılması ile yeni zam oranı beklenmeye başladı.

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İktidara yakın gazete emekliye yapılacak zammı sızdırdı 2

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz aylarda katıldığı canlı yayında gündeme dair önemli açıklamalarda bulunmuştu. Erdoğan, yaptığı açıklamada 5 bin 500 TL olan en düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL'ye çıkarıldığını duyurmuştu.

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İktidara yakın gazete emekliye yapılacak zammı sızdırdı 3

En düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL'ye, emekliye bayram ikramiyesinin 2 bin TL'ye çıkarılması ile geçici işçilerin sürekli işçi kadrosuna alınmasını da içeren kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

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İktidara yakın gazete emekliye yapılacak zammı sızdırdı 4

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda yapılan değişiklikle, gelir ve aylık ödemesi yapılanlara, bayramın içinde bulunduğu ayda gelir ve aylık alma şartıyla, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nda ödenen 1100'er lira 2000 liraya çıkarıldı.

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İktidara yakın gazete emekliye yapılacak zammı sızdırdı 5

Erdoğan seçimden önce "En düşük emekli maaşını 7500 liraya yükselttik. İnşallah 7500 liranın üzerindeki emekli maaşlarını düzeltmek için bir çalışma yapacağız. Asgari ücreti gözden geçireceğiz. Memurlarımızın maaşına Temmuz'da sadece enflasyon farkı eklemekle kalmayıp refah payı artışı da yapacağız. Kamu işçileri için zammını da salı günü açıklayacağız."

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İktidara yakın gazete emekliye yapılacak zammı sızdırdı 6

Emekli ve memur maaşları için 2 Bakanlığa talimat verdiğini ifade eden Başkan Erdoğan, enflasyon üzerinde artışlarla alım gücünün artırılacağına işaret etti.

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İktidara yakın gazete emekliye yapılacak zammı sızdırdı 7

7 bin 500 TL üzerinde maaş alan emekliler için gelirleri artırıcı çalışmalar yapılacağını duyuran Başkan Erdoğan, Temmuz zammının yanı sıra refah payı da verileceğini belirtti.

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İktidara yakın gazete emekliye yapılacak zammı sızdırdı 8

Başkan Erdoğan emekli ve memurlarla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

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İktidara yakın gazete emekliye yapılacak zammı sızdırdı 9

"Seçimden sonra, yeni Meclisin yasama faaliyetlerine başlamasıyla 7 bin 500 liranın üzerinde emekli maaşı alan vatandaşlarımızı da sevindirecek haberi milletimizle paylaşacağız.

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İktidara yakın gazete emekliye yapılacak zammı sızdırdı 10

Temmuzda enflasyon farkı yanında, refah payı artışını da dikkate alan bir düzenleme yapacağız. Memurlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzü yine tutacağız."

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İktidara yakın gazete emekliye yapılacak zammı sızdırdı 11

Uygulanan ekonomi modeliyle artan milli gelir artışlarını tabana yayacak yeni düzenlemeler için Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'na talimatını verdi.

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İktidara yakın gazete emekliye yapılacak zammı sızdırdı 12

Yapılacak düzenlemeler; çalışanlar, emekli ve memurlar başta olmak üzere hemen her kesimin alım gücünü artıracak.

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İktidara yakın gazete emekliye yapılacak zammı sızdırdı 13

Nisan ayı enflasyon oranı 3 Mayıs 2023 tarihinde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı.

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İktidara yakın gazete emekliye yapılacak zammı sızdırdı 14

TÜİK verilerine göre, enflasyon oranı Nisan ayında aylık bazda yüzde 2,39, yıllık bazda ise yüzde 43,68 olarak kayıtlara geçti.

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İktidara yakın gazete emekliye yapılacak zammı sızdırdı 15

Böylece milyonlarca vatandaşın gelirini artıracak Temmuz zammı için geriye sadece 2 aylık veri kaldı. SSK ve Bağ-Kur emekli zammı Mayıs ve Haziran ayı enflasyon oranı sonrası netlik kazanacak.

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İktidara yakın gazete emekliye yapılacak zammı sızdırdı 16

Nisan ayı enflasyon rakamları ile beraber 4 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zam oranı belli oldu. Buna göre, 4 aylık enflasyon oranı Yüzde 15,22 olarak hesaplandı.

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İktidara yakın gazete emekliye yapılacak zammı sızdırdı 17

6 aylık enflasyon oranı, Mayıs ve Haziran ayı rakamlarının açıklanmasının ardından belli olacak.

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İktidara yakın gazete emekliye yapılacak zammı sızdırdı 18

Öte yandan Merkez Bankası'nın Nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre 6 aylık enflasyonun yüzde 21,13 olacağı tahmin ediliyor.

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İktidara yakın gazete emekliye yapılacak zammı sızdırdı 19

Tahmini olarak hesaplanan 6 aylık enflasyon rakamları baz alındığında emekli zam oranının refah payı ile birlikte yüzde 30 veya 35 olması bekleniyor. Konu ile ilgili son kararı ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan verecek.

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İktidara yakın gazete emekliye yapılacak zammı sızdırdı 20

Emekli maaşlarına en az yüzde 50 zam yapılması gerektiğini belirten bir emekli "Ben bu devlete çok uzun yıllar hizmet ettim. Tüm vergilerimi zamanında ödedim. Aldığım 7500 TL ile geçinemiyorum. Aynı ürünü aynı marketten 1 haftaya kalmadan zamlı alıyorum. Torunum gelince elimi öpmesin diye suyun altına tutuyorum.

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İktidara yakın gazete emekliye yapılacak zammı sızdırdı 21

Elim pis evladım sonra ödersin diyorum. Çünkü ona verecek 20 liram bile yok. Bir çift çorap bile işportada 25 TL olmuş. Hükümetin bize çektirdiği eziyet artık bitsin. yüzde 50 zam almak bizim hakkımız" yorumunu yaptı.

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İktidara yakın gazete emekliye yapılacak zammı sızdırdı 22

SSK (2000 ÖNCESİ)

2023 Ocak: 6.093 TL
4 aylık (%15,22): 7.020 TL
6 aylık (%21,13): 7.380 TL

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İktidara yakın gazete emekliye yapılacak zammı sızdırdı 23

SSK (2000 SONRASI)

2023 Ocak: 3.778 TL
4 aylık (%15,22): 4.353 TL
6 aylık (%21,13): 4.576 TL

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İktidara yakın gazete emekliye yapılacak zammı sızdırdı 24

BAĞKUR (ESNAF)

2023 Ocak: 5.456 TL
4 aylık (%15,22): 6.286 TL
6 aylık (%21,13): 6.609 TL

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İktidara yakın gazete emekliye yapılacak zammı sızdırdı 25

BAĞKUR (TARIM)

2023 Ocak: 4.336 TL
4 aylık (%15,22): 4.996 TL
6 aylık (%21,13): 5.252 TL

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