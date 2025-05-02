İktidara yakın gazeteciden çirkin sözler! Her kelimesi mide bulandırdı…

İktidara yakın Akşam gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı, sosyal medya kullanıcılarına verdiği yanıtların her kelimesi mide bulandırdı. Medya çalışanının hakarete varan sözler kullanması tepkilere neden oldu. Pazarcı, "Sen nereden buldun MASAK raporunu elden mi verdiler?" sorusuna ise "Anan getirdi” sözü büyük tepki çekti.

MASAK İDDİASINDA BULUNDU

1 ayı aşkındır Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’na ait olduğu iddiasıyla mal varlığı listesini İktidara yakın isimlerden Akşam Gazetesi'nin Ankara Temsilcisi ve A Haber yorumcusu Emin Pazarcı paylaşmıştı. Ardından Pazarcı, paylaşımının Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu olduğunu belirtti.

YORUMLARA VERDİĞİ ÇİRKİN SÖZLER MİDE BULANDIRDI

Pazarcı, paylaştığı belgenin üzerine gelen yorumlarda bulunan kullanıcılara ise mide bulandıran sözlerde bulundu. Emin Pazarcı, birçok eleştiriye "Pisliklere sifon çekilir burada" şeklinde tekrar eden yorumlarda bulundu. Aşağılayıcı ifadelerle yanıt veren Pazarcı, "Sen nereden buldun MASAK raporunu elden mi verdiler?" sorusuna "Anan getirdi" dedi. Yorumlar geldikçe daha da çirkinleşen Pazarcı, kendisine yönelik hakaretlere de aynı şekilde karşılık vermeye başlaması tepkilere sebep oldu.