19 Mart’ta İBB’ye yapılan operasyonda CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ve beraberindeki pek çok belediye başkanı gözaltına alınmış ardından tutuklama kararı çıkmıştı.

CHP’li belediyelere ardı ardına yapılan operasyonların yanısıra 38. Olağan Kurultay'ın iptali istemiyle dava açılmıştı. Davada şikayetçi Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş olurken mağdur Kemal Kılıçdaroğlu gösterilmişti. Hatta mutlak butlan davasında iptal kararı verilmesi durumunda partinin başına Kılıçdaroğlu'nun geçeceği kulislerde konuşuldu.

CHP kurultay davasına dair mahkeme, davanın reddine karar verdi. Bu noktada Kılıçdaroğlu iddiaları da boşa çıkmış oldu.

ATİK: İMAMOĞLU VE AKPOLAT’I İHRAÇ EDECEKTİ

Yandaş gazeteci Fatih Atik, dünkü TGRT Haber’deki yayında Kılıçdaroğlu’nun ziyaret programında İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın bulunmamasının siyasi kulislerde hareketliliğe yol açtığını belirtti.

Atik, Kılıçdaroğlu’nun butlan olarak dönseydi ne yapacağını ‘bu bilgi’ diyerek paylaştı. Atik, “Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ile birlikte Rıza Akpolat’ı da ziyaret etmedi. Kemal Bey geri gelseydi İmamoğlu ve Akpolat’ı ihraç edecekti. ‘Aklanıp gelin’ diyecekti. Bunu net bir bilgi olarak söylüyorum” ifadelerini kullandı.