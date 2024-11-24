İktidara yakın medya duyurdu... Asgari ücrette masadaki rakamlar ortaya çıktı

Milyonlarca çalışanın gözü kulağı yıl sonu maaşlara yapılacak zamma odaklandı. Merkez Bankası’nın enflasyon tahmini yüzde 44 olarak güncellemişti. Bu noktada asgari ücrette tahminlerde geliyor. Ancak iktidara yakın bir gazete AKP kaynaklarından aldığı kulis bilgisini paylaştı. AK Parti’deki beklenti her iki oranın ortalaması yüzde 32-35 arası bir artış yapılması yönünde olduğu belirtildi.

KULİS BİLGİLERİ GELMEYE BAŞLADI

Aralık ayında asgari ücret görüşmeleri başlayacak. Başlamadan kulis bilgileri de geldi. Türkiye gazetesinin özel haberine göre; AK Parti ve hükümet nezdinde ne kadar artış yapılabileceğine dair değerlendirmeler devam ediyor.

TARTIŞMALAR SÜRÜYOR

Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nda da asgari ücret artışının masaya yatırıldı. Asgari ücrette yıl sonunda belli olacak enflasyon mu yoksa 2025 yılı için hedeflenen enflasyon oranında mı artış olacağı ise tartışmalar arasında yer aldı. AK Parti’deki beklenti her iki oranın ortalamasında bir artış yapılması yönünde olduğu aktarıldı. Merkez Bankasının yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 44 olurken, 2025 hedefi ise Merkez Bankası tarafından yüzde 21 olarak duyurulmuştu.

AKP KAYNAKLARINDAKİ RAKAMLAR…

AK Parti kaynakları bu oranlar dikkate alınması durumunda istediği oran ve rakamlarda kulislerde sızdı. Asgari ücrete yüzde 32-35 oranında bir zammın olabileceği belirtiliyor. Bu oranlarda artış olduğu taktirde asgari ücret 17 bin 2 liradan 22 bin 500 veya 23 bin liraya gelecek. AK Parti’deki ağırlıklı görüş ise asgari ücretin 2024 yılı sonunda ortaya çıkacak enflasyon oranında artırılması, bu noktada yüzde 44 zam yapılırsa asgari ücret 24 bin 500 lira olacak.