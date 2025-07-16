İktidara yakın medya yazmıştı… Bakanlık yalanladı

İktidara yakınlığı ile bilinen Türkiye gazetesinde çıkan bir haberde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in faiz indirimi beklediği iddia edilmişti.

Habere göre, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in AKP’nin Kızılcahamam kampında katıldığı istişare toplantısında, Merkez Bankası’nın bu ay yapacağı Para Politikası Kurulu toplantısında faiz indirimi beklentisini işaret etti. Öte yandan faiz indirimi beklentisinin 250-300 baz puan aralığında olduğu belirtildi.

BAKANLIK YALANLADI

Hazine ve Maliye Bakanlığı, AKP Kızılcahamam İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda Bakan Mehmet Şimşek'in ''bu ay faiz indirimi' bekliyorum'' dediği iddialarına yönelik açıklama yaptı. Bakanlık, söz konusu iddiaların ''kamuoyunu yanıltıcı nitelikte olduğunu'' ve ''yanlış bir şekilde aktarıldığını'' belirtti.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

''AK Parti Kızılcahamam İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nda, Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek’in, piyasalarda oluşan faiz indirimi beklentisini dile getirdiği ifade, kişisel beklentisi gibi yansıtılmıştır.

Sayın Bakanımızın faiz konusunda herhangi bir değerlendirmesi olmamıştır.

Bu çerçevede, tarafımızca doğruluğu teyit edilmeyen kulis ya da perde arkası adı altında yapılan haberlere itibar edilmemesi önem taşımaktadır."