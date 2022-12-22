Hak-İş'ten asgari ücret tepkisi. İktidara yakın sendika bile isyan etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılı için uygulanacak net asgari ücret yüzde 54,7 artışla brüt 10 bin 8 TL, net ise 8 bin 506,8 TL olduğunu açıkladı…

İKTİDARA YAKIN SENDİKA BİLE İSYAN ETTİ

Açıklanan rakam hayal kırıklığı yaratırken iktidara yakınlığı ile bilinen Hak-İş bile isyan etti.

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 2023 yılı için açıklanan yeni asgari ücretteki artışın önemli olduğunu, ancak toplumdaki beklentileri tam olarak karşılamadığını belirterek, "Asgari ücrete ilişkin köklü bir değişiklik yapılarak, bütün çalışanları hayat pahalılığına karşı koruyacak ve toplu sözleşme düzenini bozmayacak, çalışanların aileleri ile beraber insanca yaşayabilmesine imkan tanıyacak, gıda enflasyonunu dikkate alacak bir düzenlemenin gerekliliğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

"GELİR VERGİSİ ORANI YÜZDE 10 İLE SABİTLENMELİ"

Arslan, asgari ücret üzerindeki vergi yükünün azaltılması gerektiğini belirterek, "Bu rakamın daha da iyileştirilmesinin mümkün olacağının altını bir kez daha çiziyoruz. Ülkemizin ekonomik süreçleri göz önüne alındığında bütün ücret geliri elde edenler için bir yıl boyunca gelir vergisi oranının yüzde 10 ile sabitlenmesi talebimizi yineliyoruz" dedi.

"YENİDEN BELİRLENMELİ"

Arslan, "İşçilerin tamamını temsil etmekten uzak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun çoğulcu, katılımcı ve kapsayıcı olmaktan çok uzak, çağın gerisinde kalmış yapısının değiştirilmesi, katılımcı bir anlayışla yeniden belirlenmesi talebimizi yineliyoruz. Açıklanan asgari ücretin tüm emekçilere, ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyoruz" diye konuştu.