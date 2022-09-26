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  • Bir ara Atatürk'ü hatırlayan Yavuz Donat yeniden formatlandı. Aç kimse yokmuş devlet herkese bakıyormuş

Bir ara Atatürk'ü hatırlayan Yavuz Donat yeniden formatlandı. Aç kimse yokmuş devlet herkese bakıyormuş

Ekonomik kriz derinleşirken iktidara yakın yazar Yavuz Donat, “Aç ve açıkta kimse yok, devletin sosyal yardımlarıyla herkes geçinip gidiyor.” dedi.

Haber Giriş: 26 Eylül 2022 Pazartesi - 11:09
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İktidara yakın yazar Yavuz Donat kimsenin aç olmadığını devletin herkese baktığını söyledi. Bir ara Atatürk'ü anmıştı

Bir ara Atatürk'ü hatırlayan Yavuz Donat yeniden formatlandı. Aç kimse yokmuş devlet herkese bakıyormuş
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Derinleşen ekonomik kriz ve artan enflasyon sebebiyle birçok ürüne zam gelmeye devam ediyor. Asgari ücrete ara zam gelse de vatandaşlar market sepetini dolduramıyor.

Ekonomik kriz derinleşirken yandaş Sabah Gazetesi yazarı Yavuz Donat’tan dikkat çeken bir çıkış geldi.

Donat bugünkü yazısında kimsenin aç ve açıkta olmadığını söyledi. Donat gittiği Siirt’ten notları paylaştı. 

Yavuz Donat, “Siirt'in, 1 numaralı sorunu işsizlik… Aç ve açıkta kimse yok, devletin sosyal yardımları, aile içi dayanışma herkes geçinip gidiyor.” diye yazdı.

Donat “Siirt'in, 1 numaralı sorunu işsizlik.2 numaralı sorun... İşsizlik. 3 numara yine aynı... İşsizlik. Ama... Allah devlete, millete zeval vermesin... Aç ve açıkta kimse yok. Devletin sosyal yardımları... Aile içi dayanışma... Herkes geçinip gidiyor. Bu arada, 2 lokomotifin desteğini de unutmamak lazım.

Lokomotifler; Nihat Özdemir... Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı. Güven Kuzu... Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı. Siirt'te yatırımları var... İstihdam sağlıyorlar. Burs... Gıda kolisi... Giyim kuşam... İhtiyaç sahiplerine "babalık" ediyorlar... Sessiz... Gösterişsiz.” ifadelerini kullandı.

MUSTAFA KEMAL’İN ASKERİYİM DEMİŞTİ

Gazeteci Talat Atilla Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Gazeteci Yavuz Donat'ın kolon kanseri olduğunu duyurmuş ardından da Donat'ın kendisini aradığını söyleyerek "Yavuz Donat aradı. ilk sözü gülerek 'Beni yaktın Talat' oldu ve devam etti. 'Türkiye'nin her yerinden dua okuyorlar, arıyorlar. Kemoterapi görüyorum. Mustafa Kemal'in askeriyim. Bu hastalığı inşallah yeneceğim. Yazılarımı hiç aksatmadım. Tüm dostlarımı selamlıyorum' dedi" demişti.

EKONOMİK KRİZ DERİNLEŞİYOR

Vatandaşın zamlar karşısında adeta beli büküldü. Her ay neredeyse zam üstüne zam geliyor. Asgari ücrete gelen ara zam ise ceplere girmeden eriyip gidiyor. Faturalar ve temel besin gıdaları vatandaşı zora sokmaya devam ediyor. Durum böyleyken vatandaşlar her geçen gün isyan ediyor. Peş peşe gelen zamların ardından vatandaşlar, sıfır eşyaların pahalı olması nedeniyle ikinci el eşya satan dükkanlara yöneldi.

Öte yandan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 100 baz puan azaltarak yüzde 13'ten yüzde 12'ye indirdi. Dolar/TL, 18,40 seviyesinden işlem görmeye başladı.

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Yurtsever Emre
26.09.2022 12:27
Bir insan hem AKP yandaşı, hem de Mustafa Kemal Atatürk'ün askeri olamaz artık, bunu çok iyi anladık ne yazık ki... AKP sevmek, tarikat sevmek, cemaat sevmek, şeyh sevmek, şıh sevmek demektir!  
 
OSMAN
26.09.2022 12:09
Herhalde bu vatandaş bu ülkede yaşamıyor .tabi kendi keyfi yerinde garibanla dalga geçiyor.Sormak lazım gazete köşesinden öylemi görüyor.  
 
Asker
26.09.2022 12:04
İyi ki yandaş yazarların yazılarını okumuyorum değilse bunlar adamı dinden çıkartır.  
 
TÜM YORUMLAR (15)
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