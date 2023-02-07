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Yeni Şafak gazetesi yazarı Ali Saydam depremde iktidarın çok başarılı olduğunu yazdı. Cesaretin varsa bu lafları git deprem bölgesindeki insanlara söyle!

İktidara yakın Yenişafak gazetesi yazarı, iletişimci Ali Saydam bugünkü yazısında “1999 Marmara Depremi’nde yardım ekipleri hasar gören binalara bir türlü gidememişti. Bu sefer öyle olmadı… çok şükür… AFAD, Kızılay ve bakanlıklar anında organize oldular. İletişim hatları tıkır tıkır çalıştı. İhtiyaç listeleri de belliydi.” İfadelerini kullandı.

Haber Giriş: 7 Şubat 2023 Salı - 18:00
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İktidara yakın Yeni Şafak gazetesi yazarı Ali Saydam depremde AKP'nin çok başarılı olduğunu yazdı

Yeni Şafak gazetesi yazarı Ali Saydam depremde iktidarın çok başarılı olduğunu yazdı. Cesaretin varsa bu lafları git deprem bölgesindeki insanlara söyle!
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Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve çok sayıda ilde ağır hasar yaratan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki deprem birçok ilçeyi yerle bir etti.

Depremde yüzlerce insan hayatını kaybetti, binlercesi de yaralandı..

BİNLERCE İNSAN YARDIM BEKLİYOR

10 ili etkileyen depremde enkaz altında kalanlar ile dışarda soğukta bekleyen birçok vatandaş AFAD ekiplerinden yardım bekliyor.

Durum böyleyken iktidara yakın Yeni Şafak gazetesi yazarı, iletişimci Ali Saydam’dan dikkat çeken bir yazı geldi.

99’DA HASAR GÖREN BİNALARA GİDİLEMEMİŞTİ BU SEFER ÖYLE OLMADI

Depremde AKP iktidarının çok başarılı olduğunu yazan Saydam; “1999 Marmara Depremi’nde yardım ekipleri hasar gören binalara bir türlü gidememişti. Bu sefer öyle olmadı… çok şükür… AFAD, Kızılay ve bakanlıklar anında organize oldular. İletişim hatları tıkır tıkır çalıştı. İhtiyaç listeleri de belliydi.” İfadelerini kullandı…

“MUHALEFET HİÇBİRŞEYE HAZIR DEĞİL”

Saydam siyasi gündemi değerlendirdiği bir hafta önceki röportajında da “Muhalefet hiçbir şeye hazır gözükmüyor. Hepsinin dünya görüşleri çok farklı, bu yüzden anlaşmaları çok zor. Gecikmeleri herkesi rahatsız ediyor.” ifadelerini kullanmış…

Saydam deprem çalışmalarıyla ilgili AKP’yi başarılı bulurken sosyal medyada yayınlanan görüntülerde yardım vatandaşların isyanı göze çarpıyor.

Depremin merkezi Kahramanmaraş’da bir vatandaş enkazın yanında: “Nerede bu hükûmet? Nerede bu Erdoğan? 99 depremini eleştiren adam nerede?” diyerek isyan etti..

İşte o görüntüler:

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Gölge etme…
7.02.2023 19:15
Anında ordalardı, senin andan anladığın ne, zaman senin algınla başlamıyor gereksiz varlık  
 
Hakan Binzat
7.02.2023 19:00
Bu arkadaşları haber yapmayın yetetli … erken konuşuyorlar .  
 
Konyalı Hacı Bey
7.02.2023 18:53
O zamanki organizasyonun onda biri bile şimdi yok, kimi kandırıyorsunuz.  
 
TÜM YORUMLAR (14)
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