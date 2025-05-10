İktidara yakınlığıyla bilinen araştırma şirketinden bir garip açıklama! "Cenaze namazını kılabiliriz"

İktidara yakınlığıyla bilinen GENAR Araştırma Danışmanlık Eğitim Başkanı İhsan Aktaş, sosyal medyadan açıklamalarda bulundu.

GENAR Araştırma Danışmanlık Eğitim Başkanı İhsan Aktaş...

"TÜRKİYE'NİN SOLU ÖLDÜ"

Aktaş, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye'nin Solu öldü. Cenaze namazını kılabiliriz. PKK kendini feshediyor, dokuz sütunda İmamoğlu yazan gazetelerin hiç birisi konuyu görmemiş. Demek ki Türkiye için devrim niteliğinde ki bu mesele onlar için hiç bir şey ifade etmiyor."