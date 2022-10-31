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  • Yeni Akit 'Yaşa Mustafa Kemal Paşa Yaşa' sloganlarından rahatsız oldu. İzmir Marşı söyleyen Beşiktaş taraftarını kıskand

Yeni Akit 'Yaşa Mustafa Kemal Paşa Yaşa' sloganlarından rahatsız oldu. İzmir Marşı söyleyen Beşiktaş taraftarını kıskandı

Beşiktaş, sahası 'Vodafone Park'ta Ümraniyespor ile karşılaştı. Karşılaşma öncesi hem Şenol Güneş'in gelişi hem de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayan taraftarlar "İzmir Marşı"nı söyledi.

Haber Giriş: 31 Ekim 2022 Pazartesi - 00:28
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İktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Akit Gazetesi Beşiktaş taraftarını İzmir Marşı söylediği için hedefe koydu

Yeni Akit 'Yaşa Mustafa Kemal Paşa Yaşa' sloganlarından rahatsız oldu. İzmir Marşı söyleyen Beşiktaş taraftarını kıskandı
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İktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Akit Gazetesi, yaptığı bir haberle karşılaşmada İzmir Marşı'nı söyleyen Beşiktaş taraftarını hedef aldı.

29 Ekim'i coşkuyla kutlamak isteyen taraftarı söylediği İzmir Marşı nedeniyle hedef gösteren Yeni Akit, "Beşiktaş'ın sahası 'Vodafone Park'ın yapımı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük destek verdiği ve stadın yapılmasında emek harcadığı biliniyor" ifadelerini kullanarak taraftarın tepkisini çekti.

 

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Cnesim
31.10.2022 00:54
Anlamamışsınız! Mesele stad meselesi değil, Cumhuriyet.  
 
Amsterdam
31.10.2022 00:48
Türkiye Cumhuriyetini Atatürk kurdu...akape başkanı stad yapmiş ....vay bere. Neyse az kaldı seçime.  
 
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK VE SİLAH ARKADAŞLARI DÜSMANLARDAN ÜLKEMİZI KURTADIGI İÇİN TÜRKİYE CUMHURİYETİ VE TÜRKİYE VAR SDAT VAR KÖPRÜLER VAR TÜNELLER VAR HADDA SIZ ATATÜRK SAYASİNE GAZETE BASIP GAZETE YE YAZI BASTIRABİLİYORSUNUZ . ATATÜRK SAYESİNE YAYIN YAPABİLİYORSUNUZ .
31.10.2022 00:44
PARDON SDAT DI YAPARKEN KENDİ CEBİNDENMİ YAPTI ? SDAT YAPILDI İSE MİLLET İCIN YAPILDI İÇERİ GİRERKENDE PARASINI ÖDÜYOR .  
 
TÜM YORUMLAR (6)
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