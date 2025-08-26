İktidara yaylım ateşi! Herkes haddini bilecek

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, “Türkiye, Talibanlaştırılmaya çalışılıyor derken boş yere söylemiyoruz. Böyle bir yol haritası olduğunu görüyoruz ve burada iktidarı bir kez daha uyarıyoruz: Türkiye laik bir ülkedir ve laik kalacak. Bu topraklarda özgürlük, eşitlik, adalet var olacak. Bunu da ilk seçimlerden itibaren bizler kuracağız.

Ama o zamana kadar bu anayasayı yok sayan, cuma hutbeleri ile ya da Milli Eğitim Bakanlığı üzerinden toplumu her geçen gün laiklik ilkesinden uzaklaştırıp, Anayasaya aykırı tavırlar alan politikaları uygulamaları konusunda bir kez daha uyarıyoruz. Hiçbir şey bizim; cumhuriyetimize, cumhuriyetin temel ilke ve değerlerine olan bağlılığımızı zedeleyemez. Bunlardan ödün vermeyeceğiz. Herkes haddini bilecek” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, engelli yurttaşlar için partisinin yol haritasını anlatmak üzere Gölbaşı İlçe Başkanlığına ziyarette bulundu. Nazlıaka, burada kısa bir basın açıklaması yaparak özetle şunları kaydetti:

“İKTİDARIN; CUMHURİYETE, ATATÜRK İLKE VE DEVRİMLERİNE OLAN SALDIRILARINI GÖRÜYORUZ”

“Engelli hakları konusundaki duyarlılığı arttırmak ve aynı zamanda ufak bir takım katkılar sunacak şekilde bir süreç inşa etmek üzere saha çalışmamıza devam ediyoruz. Bugün hiç şüphesiz çok önemli bir gün. Bugün Büyük Taarruz’un başlangıcının 103'üncü yıl dönümü. Ben bu vesileyle büyük Atatürk'ü ve tüm mücadele arkadaşlarına, tüm kahraman askerlerimizi ve tüm şehitlerimizi ebediyete intikal etmiş olan gazilerimizi minnetle anıyorum.

Tabii o cumhuriyete her zamankinden daha fazla sahip çıkmamız gereken bir dönemdeyiz. Bu cumhuriyet çok zor kuruldu, bunu hepimiz biliyoruz. Çok büyük bedeller ödenildi. Bizler bugün bu ülkede barış içerisinde özgür bireyler olarak, eşit bireyler olarak yaşıyorsak bunu cumhuriyetimize borçluyuz ama mevcut iktidarın; cumhuriyete, Atatürk ilke ve devrimlerine olan saldırılarını da hepimiz biliyor görüyor ve her gün bunlardan en az birkaçı ile mücadele etmek durumunda kalıyoruz.

“İKTİDAR ADIM ADIM CUMHURİYETTEN VE LAİKLİKTEN UZAKLAŞIYOR”

Geçtiğimiz günlerde Düzce'de okula kayıt yaptırmak üzere giden velilerin eline kurallar yazılı kağıtlar veriyorlar ve bu kuralları okuduğunuzda aslında açıkça iktidarın nereye doğru giden bir zihin haritasına sahip olduğunu da görüyorsunuz. Yani adım adım cumhuriyetten, laiklik uzaklaşan, karma eğitim ortadan kaldırmak isteyen ve açıkça temel ilke ve devrimleri hedef alan bir anlayış söz konusu. Biz tabii bu konuda kazan kaldırınca suç duyurusunda bulunacağız deyince şimdi Valilik bir soruşturma başlattı. Tabii ki bu soruşturmanın da takipçisi olacağız.”

“TÜRKİYE, TALİBANLAŞTIRILMAYA ÇALIŞILIYOR DERKEN BOŞ YERE SÖYLEMİYORUZ”

İktidarın kadınlara pozitif ayrımcılık gibi söylemlerle kadın haklarını kısıtlayan ve tecrit politikasına varan bir bakış açısıyla davranarak ülkeyi Talibanlaştırma yolunda adımlar attığını söyleyen Nazlıaka, Taliban’ın Afganistan’da iktidar olduktan sonra yaptıklarına değinerek şunları söyledi:

“Kadınlar köle gibi evin içerisine hapsedildi ve adet eşya muamelesi görülürcesine toplumdan silindi. Kadınların çalışma hayatında yer alması da istenilmedi tabii ki Taliban tarafından. Önce kamuda STK ve yabancı kuruluşlarda çalışması denildi, arkasından hemşirelik ve sağlık hizmetleri eğitimi gören kadınlar için bu eğitimler sonlandırıldı. Kısacası kadınlar toplumsal hayattan tamamen dışlandı ve ikinci sınıf vatandaş konumlandırıldı.

Şimdi Türkiye, Talibanlaştırılmaya çalışılıyor derken boş yere söylemiyoruz. Böyle bir yol haritası olduğunu görüyoruz ve burada iktidarı bir kez daha uyarıyoruz: Türkiye laik bir ülkedir ve laik kalacak. Bu topraklarda özgürlük, eşitlik, adalet var olacak. Bunu da ilk seçimlerden itibaren bizler kuracağız. Ama o zamana kadar bu anayasayı yok sayan, cuma hutbeleri ile ya da Milli Eğitim Bakanlığı üzerinden toplumu her geçen gün laiklik ilkesinden uzaklaştırıp, Anayasaya aykırı tavırlar alan politikaları uygulamaları konusunda bir kez daha uyarıyoruz. Hiçbir şey bizim; cumhuriyetimize, cumhuriyetin temel ilke ve değerlerine olan bağlılığımızı zedeleyemez. Bunlardan ödün vermeyeceğiz. Herkes haddini bilecek.”