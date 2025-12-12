Sefalet ücretine mahkum edilen milyonlarca emekli ve asgari ücretli, 30 bin TL’ye yaklaşan açlık sınırı karşısında geçim sıkıntısını derinden hissediyor. Öyle ki pazar bitiminde artıkları toplayıp tenceresini kaynatmaya çalışanlar bile var. Ekonomide derin kriz yaşanırken güvensizlik ise tavan yapmış durumda.

SAĞ CENAHIN GÜÇLÜ KALEMİ İKTİDARA SORDU

AKP içerisinden de ekonomi yönetiminin politikasına sert eleştiriler gelirken, bu sefer ise sağ cenahın güçlü kalemlerinden Ahmet Taşgetiren milyonlarca dar gelirlinin yoksulluğa karşı hayatta kalma mücadelesini Karar’daki köşesine taşırken ülkeyi yönetenleri acı gerçeklerle yüzleştirdi.

İktidara, “Umut var mı yakın gelecekte halen gelirleri açlık sınırının altında kalanlar için” diye soran Ahmet Taşgetiren devamla şunları yazdı:

"Asgari ücret rakamları konuşuluyor… Emekli maaşlarına yapılacak zam oranı konuşuluyor…

Milyonlarca insandan söz ediyoruz. 16 milyon emekli… Çalışan nüfusun yüzde 45’i asgari ücretli. Onların ailelerini düşünün… Devlet yardımı ile geçinen muhtaçları düşünün… 4-5 milyon aile söz konusu..

Ne deniyor: Yoksulluğun yönetilmesi deniyor.

Hatta yoksulluğun yönetilmesi ile seçim kazanma hesapları arasında irtibat kuruluyor.

Nasıl uyku girer gözüne bir devlet yöneticisinin?

'Çocuk yoksulluğu' diye bir gündem var. Yok mu?

Şu sıraladığımız milyonlarca insanın çocukları var.

Anne-babaların 'Görüyor, istiyor' diye göz yaşlarını içlerine akıtmalarına yol açan yakınmaları… Evet çocuk görüyor istiyor, okulda arkadaşlarından görüyor, istiyor, markette görüyor istiyor, sokakta görüyor istiyor.

Anne ne yapsın, baba ne yapsın?

Hani diyoruz ya, daha az çocuk dünyaya getiriyor aileler, dünyaya gelenlere verebildiklerimiz de ekmek üzeri salçadan, makarnadan ibaret…

Aş yerine taş kaynatılan sıvasız, sobasız evlerden kimin haberi olur bu ülkede?

Hangi takvimde bir işsiz iş bulma ümidine, bir asgari ücretli evini geçindirebilecek ücrete, bir emekli emeklilik yıllarında huzur soluyacağı bir gelire kavuşur bu memlekette?

Var mı bir bahar ümidi ülkeyi yönetenlerde? Kaç vakitte ne olacak?

2026 …. 2027… 2028… Hangi bahar, bahar gelecek bu ülkeye?

Ülkeyi yönetenler farkında mı bilinmez, umudun tüketildiği zamanlar yaşanıyor. 'Şunu yaptık, bunu yaptık' türü, promptırdan okunan yüksek tonlu beyanlar sadece buruk tebessümlere konu oluyor. 'Anlıyoruz' türü sözler inandırıcı gelmiyor, 'Hayır anlamıyorsunuz, anlasanız ağlardınız' diye karşılık buluyor.

Dolaşın bir emekliler parkını, kulak verin o insanlara… Bir asgari ücretlinin kapısını çalın, çocuklarını dinleyin, bir işsiz gencin isyanını anlayın… İş arayan emeklinin içindeki yıkımı görün… Düşünüyorum da bir TV kanalı sadece bu sessiz çığlığa mikrofon uzatarak yayın yapsa en yerli ve milli sesi yansıtmış olur… Tabii yolu cezaevine düşmezse…

Silivri’ye 3 bin kişilik mahkeme salonu yapılıyormuş…"