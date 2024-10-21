İktidardan asgari ücretle ilgili ilk açıklama. Bakan canlı yayında konuştu

Asgari Ücret Tespit Komisyonu aralık ayında toplanacak. Bu yıl temmuz ayında ara zam alamayan asgari ücretli o toplantıyı merakla bekliyor. Çünkü enflasyon asgari ücretlinin maaşını yedi bitirdi. Aralık 20023'te asgari ücret açıklandığında 579 dolar alan bir asgari ücretli aradan geçen zaman içinde tam 83 dolar kaybetti. Bugünkü kura göre 2 bin 841 lira...

Asgari ücretle ilgili tartışmalar sürürken, iktidar bu konuda sessizdi. Milyonları ilgilendiren 2025 asgari ücretle ilgili ilk açıklama Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan ilk açıklama geldi.

Bakan Işıkhan asgari ücretle ilgili şunları söyledi.

"Asgari ücret milyonlarca vatandaşımızı ilgilendiren önemli bir konu. Asgari ücretin belirlenmesi tek başımıza hükümet olarak elimizde olan bir durum değil. Belirlemek için Asgari Ücret Tespit Komisyonumuz var. Aralık ayının başında inşallah bu süreci başlatacağız. Belirlenen yeni asgari ücretin çalışanlarımızın satın alma gücünü koruması çok önemli. Asgari ücreti minimum ücret olarak belirliyoruz, işverenlerimiz bunun üzerinde ücret verebilirler. Yaşam standartlarını iyileştirecek, ekonomimizin de genel istikrarına, yapısına zarar vermeyecek düzeyde belirleneceğini umut ediyorum."

YENİ DOĞAN ÇETESİ

Gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Bakan Işıkhan, yenidoğan soruşturmasındaki hastanelerin kapatıldığını belirterek, "Özel hastanelere yapılmış ödemeleri, geçmişe dönük olarak faiziyle birlikte sözleşme kapsamındaki cezaları da tahsil ediyoruz" ifadelerini kullandı.