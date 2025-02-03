İktidardan nasibini alan CHP’ye üye oluyor! Önseçim için ilk kez tarih verildi

Cumhuriyet gazetesinde yer alan habere göre, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in partinin cumhurbaşkanı adayını üyelere sorarak belirleyeceğini açıklamasından sonra genel merkezden tüm il ve ilçe başkanlıklarına genelge gönderildi.

CHP’YE ÜYE SAYISINDA ARTIŞ

Bu kapsamda parti örgütlerinden hafta sonları dahil akşam 21.00’e kadar üye yazım işlemleri için nöbetçi bırakmaları talep edildi. CHP’li kaynakların aktardı bilgiye göre, daha önce internet üzerinden günde ortalama 100 olan üyelik başvuruları, CHP lideri Özel’in çağrısının ardından son 5 günde ortalama 2 bin-2 bin 500’e yükselerek 20-25 kat yükseltti.

SEÇİM İÇİN TARİH VERİLDİ

Önseçimde oy kullanabilecek üyeler için bir son gün tarihi ilan edileceğini belirten parti kaynakları; adayın belirlenme sürecinin de yaklaşık bir ay içinde tamamlanmasının düşünüldüğünü belirtti. Bu kapsamda parti yönetiminin kısa bir süre içerisinde takvimi ilan edeceği, şubat sonu ya da mart ayı içinde de önseçimin yapılabileceği ifade edildi.

KÜSKÜNLER DÖNDÜ

Parti üyelerinin önseçim kararını nasıl karşıladığını Cumhuriyet’e anlatan bazı il başkanları “Üyelerimiz adayda söz sahibi olmaktan memnunlar. Özellikle ilk gün yoğun bir ilgi oldu. Partimize küs, kavgalı üyelerimiz bile genel başkanın önseçim çağrısından sonra telefon açmaya başladı. Nasıl oy kullanacaklarını, seçimin ne zaman yapılacağını sordular” ifadelerini kullandı.