İktidardan “savaş sebebi sayarız” açıklaması! Ünlü yazar köşesine taşıdı!

AKP ve MHP ile ilerleyen ‘Öcalan açılımı’ sürecinde son olarak terör örgütünün silah bırakması bekleniyordu. Ancak Suriye'nin kuzeyinde Kürt gruplar bir araya geldiği toplantıda “ademi merkeziyetçi bir Suriye” bildirgesi çıkması Ankara yönetimini harekete geçirdi. Nuray Babacan, Ankara yönetiminin ‘Bunu savaşı devam ettirmek istedikleri şeklinde okuruz’ yorumunda bulunduğunu köşesinde paylaştı.

TERÖR ÖRGÜTÜNDEN SURİYE’DE ADEM-İ MERKEZİYETÇİ BİLDİRGESİ

Geçtiğimiz günlerde Suriye'nin kuzeyinde terör grupları bir araya gelmiş konuşmaların ardından sonuç bildirgesi yayınlanmıştı. Bildirgede en çok dikkat çeken ise “Merkez ve bölgeler arasında adil bir güç ve zenginlik dağılımını içeren ademi merkeziyetçi bir Suriye” maddesi oldu. Suriye’nin Kuzeydoğu bölgesi için ademi merkeziyetçi bir yönetim şekli talep edilmesi, açıkça federatif bir yapı ya da özerk bölge anlamına geldiği yorumları yapılmaya başlandı.

‘BUNU SAVAŞI DEVAM ETTİRMEK İSTEDİKLERİ ŞEKLİNDE OKURUZ’

Ünlü yazar Nuray Babacan, Ankara yönetiminin bu bildirge sonrası alarma geçtiğini köşe yazısında aktardı. Babacan, “Ankara’da hayal kırıklığı yarattı. Federasyon ve özerk bölge anlamına gelen ifadeler, net bir şekilde reddediliyor. Ankara yönetimi, ‘Bunu savaşı devam ettirmek istedikleri şeklinde okuruz’ yorumları yapıyor. Net olan bir şey var o da Ankara’nın planı şaştı. Hem açılım süreciyle ilgili yapılan senaryolar, hem PKK’nın kendisine feshetmesiyle ilgili hızlı beklentiler taşa takılmış gibi…İzlemeye devam….” dedi.

BİNALİ YILDIRIM’IN YENİ ANAYASA İÇİN ADEM-İ MERKEZİYETÇİLİK ÇIKIŞI

Son Başbakan Binali Yıldırım, İzmir'de Hukuki Araştırmalar Derneği'nce düzenlenen yeni anayasa buluşmaları programında çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu. Yıldırım, yeni anayasada vatandaşlık tanımının değiştirilmesi gerektiğini belirtirken, Adem-i merkeziyetçilik görüşünü savundu. Yıldırım, “Vatandaş tanımında yeni anayasada elbette ki gözden geçirilebilir bir etnik kimliği tanımlamak öne çıkarmak değil de vatandaşlığı etnik kimliğinin kim olduğuna bakmaksızın vatandaşlığı önceleyen bir güncelleme yapılabilir. Tabii yeni yapılacak anayasada belki de yapılması gereken önemli konulardan bir tanesi de şu olmalıdır. Yerel yönetimlere Adem'i merkeziyetçilik yani Her şeyi Ankara'dan kontrol etmek yerine bütün detayları kontrol etmek yerine yetki devrinin yapılması” dedi.