İktidarı terletecek anket! Asıl gerçekler bu ankette ortaya çıktı

KONDA Araştırma'nın Haziran 2025 tarihli kamuoyu araştırması kapsamında ortaya çıkan veriler Türkiye'deki çoğunluğun CHP'li belediyelere yapılan operasyonlara 'siyasi' olarak baktığını gösterdi.



İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 19 Mart 2025 tarihinde tutuklanmasının ardından başlayan soruşturma süreci, zaman içerisinde İBB bünyesinde yer alan iştirak şirketlerini ve bazı büyükşehir ve ilçe belediyelerini de kapsayacak şekilde genişledi.

YÜZDE 50'DEN FAZLA KESİM OPERASYONLAR 'SİYASİ' DEDİ

KONDA'nın operasyonları baz alarakhazırladığı Haziran 2025 raporunda, kamuoyunun algısına yönelik tespitlere yer verildi.

Araştırmaya katılanların yüzde 59’u bu operasyonların “siyasi amaçlarla muhalefeti zayıflatmak için yapıldığını” belirtirken,katılımcıların yüzde 41’i ise operasyonların “yolsuzlukla mücadele kapsamında” yürütüldüğü görüşünde olduğunu ifade etti.