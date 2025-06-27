İktidarın asgari ücret kararı ortaya çıktı! Flaş iddia

Yılın ilk 6 ayında yaşanan yüksek enflasyon, milyonlarca dar gelirli vatandaşta asgari ücrete ara zam yapılmasına yönelik bir beklentiye sebebiyet verdi.

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler ve AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, asgari ücret ile ilgili tartışmalara, "Hükümet üzerinde çalışıyor, henüz somut bir gelişme yok" cevabını verirken, ekonomi yönetiminin kararı Bloomberg tarafından paylaşıldı.

ASGARİ ÜCRETE ZAM YAPILMAYACAK

Bloomberg, ekonomi yönetimine yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde, finansal politikalarda bozulma ve hedeflerde sapmaya meydan olmaması için asgari ücrete ara zam yapmama kararı alındığını ifade etti.