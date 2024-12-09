İktidarın asgari ücreti ne kadara çıkaracağı belli oldu. Konuşulan rakamlar ortaya çıktı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu yarın ilk toplantısını gerçekleştirecek. Muhalefet partileri asgari ücretin en az 30-35 bin TL olmasını istiyor. Yarınki toplantıda net bir rakam açıklanması beklenmiyor ancak asgari ücrete gerçekleşecek zam oranına dair ipuçları yarın ortaya çıkacak.

Vatandaşlar art arda gelen zamlar, yüksek kira bedelleri ve aldıkları düşük maaşlarla geçinmeye çalışıyor. Yoksulluk sınırının 64.595 TL, açlık sınırının 19.830 TL olduğu Türkiye'de vatandaşların beli aldıkları 17 bin 2 TL olan asgari ücret sebebiyle bükük.

Yarın gerçekleşecek asgari ücret toplantısı öncesi AKP kulislerinde konuşulan rakamlar da ortaya çıktı.

AKP'DE İKİ FARKLI GÖRÜŞ VAR

Ekonomim'in haberine göre AKP içinde asgari ücretle ilgili iki farklı görüşler var. Parti yöneticileri daha çok ekonomi yönetiminin çizgisine uygun açıklamalar yaparken, milletvekilleri değerlendirmelerini saha gözlemlerine göre açıklıyor.

AKP yönetiminden gelen görüşler, "Asgari ücret artışı dengeli olmalı. Geçmişte yapılan yüksek zam oranı dengesizliğe neden oldu ve bu dengeyi sağlamak zorlaştı. Beklentiyi yükselten açıklamalar, oran belirlenirken zorluk yaratır" şeklinde özetleniyor.

ASGARİ ÜCRETTE NET RAKAM BELLİ OLDU

2025 yılı asgari ücretinin 22 bin TL ve üzerinde olabileceği ifade edilirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müdahalesiyle bu rakamın 24 bin TL ve üzerine çıkabileceği iddia edildi.

MİLLETVEKİLLERİNİN TALEPLERİ

AKP'li milletvekillerinin, asgari ücret ve emekli maaşı konusunda beklentileri yüksek. Milletvekillerinde, "Emekli maaşları yerel seçimlerde oy kaybettirdi. Vatandaş sahada tepki gösteriyor. Geçim zorluğu yaşıyorlar ve bu konuda haklılar. Asgari ücretin, 2024 sonundaki enflasyon oranına paralel artırılmasını bekliyoruz. Bu oranın yüzde 44 olacağını öngörüyoruz. Eğer yüzde 44 zam yapılırsa, asgari ücret 24 bin 432 TL olur. Bu rakamın daha yukarı çıkması sürpriz olur" değerlendirmesi yapıldı.

AKP İÇİNDEKİ ASGARİ ÜCRET BEKLENTİSİ NE?

AKP içinde genel beklenti, asgari ücretin 23 bin TL’nin altına düşmeyeceği, 25 bin TL'nin üzerine çıkmasının ise sürpriz olacağı yönünde şekilleniyor. Bu süreçte, en düşük emekli maaşının da 16 bin TL seviyesine çıkarılması gerektiği görüşü milletvekilleri tarafından sıkça dile getiriliyor.

ASGARİ ÜCRETLE İLGİLİ MASADAKİ RAKAMLAR ŞÖYLE

Asgari ücrete zammına göre ücretler şöyle olacak

“Asgari ücret yüzde 20 zam yapılması halinde 20 bin 402 lira olacak.

Yüzde 25 zam yapılması halinde asgari ücret 21 bin 252 lira olacak.

Yüzde 30 zam yapılması halinde asgari ücret 22 bin 102 lira olacak.

Yüzde 35 zam yapılması halinde asgari ücret 22 bin 502 lira olacak.

Yüzde 40 zam yapılması halinde asgari ücret 23 bin 802 lira olacak.”