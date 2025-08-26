İktidarın CHP planını açıkladı! Hüsnü Mahalli’den karanlık senaryo

Gazeteci Hüsnü Mahalli, iktidarın CHP’ye yönelik baskısının kurultay süreciyle sınırlı kalmayacağını, 2028 seçimlerine kadar sistematik biçimde devam edeceğini iddia etti. Mahalli, iktidarın CHP içindeki çevreleri karıştırma çabasını sürdüreceğini ve belediye başkanlarını hedef alacağını belirterek iktidarın uzun vadeli planı anayasa değişikliğiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’a iki dönem daha seçilme imkanı tanımak olduğunu söyledi. Mahalli, bu süreçte DEM Parti’nin desteğini almak isteyen iktidarın, Abdullah Öcalan’ın onayını aradığı da öne sürdü.

Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında iddianamenin kurultay süreci netleşmeden hazırlanmayacağını belirten Mahalli, Eylül ayında bu konuda bir gelişme beklemediğini ifade etti. Ancak başka CHP’li belediyelerin ve başkanlarının hedef alınacağını tahmin ettiğini üzülerek dile getiren Mahalli şöyle konuştu:

İktidar CHP'nin peşini bırakmayacak. Bu kadarla bırakmayacak. Yani kurultayla ilgili ne yapar? Mutlaka olumsuz bir şey şey yapmaya çalışacaktır ki o gücü de var. İkincisi CHP içindeki birtakım çevreleri karıştırma çabasını sürdürecektir. İşte bunu en son örneğini Özlem Hanım meselesinde gördük. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı nasıl AKP'ye transfer ettiler. Dolayısıyla yalnız Eylül değil, Ekrem Bey'in gözaltına alıp tutuklanmasından bu yana biz neyi konuşuyorsak bu 2026-2025 böyle devam edecek. Yani farklı bir şey bekleyen varsa siyaseti bilmiyorlar. AKP'yi hiç tanımıyorlar. AKP kendince kendi kafasındaki plan ve projeye göre şöyle düşünüyordur. Ben CHP'yi sıkıştırdım. Peşini bırakmam. Bu seçim zamanına kadar böyle gider. Seçim zamanı da 2028 yılıdır. Niye 2028? Çünkü bir daha söylüyorum zaman iktidarın lehine, iktidar öyle düşünüyor. Haziran 2028'e kadar eğer iktidar 3 yıl CHP'ye her gün aynı şekilde şu anda yaşadığımız olaylarla yüklense ne CHP'nin morali kalır ne de toplumun morali kalır. Gerçekçi olalım yani 3 yıl nasıl dayanacak, CHP başta olmak üzere sürekli belediye başkanları tutuklanıyor. Sürekli yöneticileri hakkında bir şeyler var. Mahkemeler, mahkemeler, mahkemeler, böyle nasıl olacak? Özgür Bey seçim diyor. Yok diyorlar ama iktidar daha önemlisi anayasa değişikliği peşinde. Yani iktidar bunu hepimiz biliyoruz. Anayasa değişikliğini kendine göre DEM Parti’yi yanına alarak sağlayacak. DEM Parti’yi yanına alabilmesi için Abdullah Öcalan'ın onayı gerekiyor. Bu yüzden yine komisyona döndük. Dolayısıyla iktidar ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendi kafasındaki temel proje, yani iktidarda kalma projesi iki dönem daha seçilebilme konusudur. Bunu 2028'den önce yapmayacaktır ya da yapmamaya çalışacaktır. Hadi öyle diyelim. 2028'de e bu arada tabii anayasayı değiştirmiş olacaktır. Anayasayı değiştirdikten sonra iki dönem daha seçilecek.

BAŞKA BELEDİYELERİ DE HEDEF ALACAKLAR

Bu arada Eylül'de Ekrem Bey için iddianamenin çıkacağını sanmıyorum. CHP davası bitmeden yani netleşmeden CHP ile kurultayla ilgili süreç netleşmeden iddianame hazır hazırlayacaklarını sanmıyorum. İkincisi üzülerek başka belediyeleri hedef alacaklarını tahmin ediyorum. Başka belediyeleri de hedef alacak, belediye başkanlarını da hedef alacaklarını tahmin ediyorum.