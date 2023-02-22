İşte iktidarın depremde el üstünde tuttuğu ekip... AHBAP ve Babala TV'ye her hakareti ediyorlar 

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Birlikte aşacağız..." notu ile "Hatay Afet Koordinasyon Merkezi" olarak belirttiği konumda İsmailağa Cemaati'ne bağlı Huzurlu Gönüller Eğitim Vakfı üyeleri ile fotoğraflarını Twitter hesabından paylaştı.

AHBAP ve Babala TV'ye hakaretler yağdırılırken, Bakan Soylu'nun cemaat mensupları ile birliktelik mesajı ile poz vermesi sosyal medyada eleştiri topladı.

Türkiye'yi sarsan depremlerin ardından İktidar cephesi AHBAP, Babala, Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur'a karşı algı operasyonlarını ve linç kampanyası başlatmış, iktidara yakın çok sayıda isim bu linç kampanyasına destek olmuştu.

İsmailağa Cemaati ise 6 yaşında çocuğun evlendirilmesi ile gündeme gelmis, cemaat üyelerinin açıklamaları infial yaratmıştı.

Öte yandan deprem bölgesinde ailesini kaybeden çocukların tarikatlar tarafından alıkonulduğu iddiasına yönelik tartışmalar da devam ediyor.

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği konuyla ilgili suç duyurusunda bulunurken CHP’li vekiller de konuyu TBMM’ye taşıdı.