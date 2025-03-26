İktidarın, Ekrem İmamoğlu planı belli oldu! Ankara kulisleri bu haberle çalkalanıyor…

İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, İBB’ye yönelik “yolsuzluk” iddiaları kapsamında tutuklanmıştı. Karara ilişkin, Türkiye’nin pek çok noktasından tepki sesleri yükselmeyi sürdürürken, AKP kulislerinden yeni bilgiler geliyor. Ünlü yazar Nuray Babacan, ‘topal ördek yaratma amacı taşıyan bu kararda’ AKP’nin iki amacının olduğunu iddia etti.

“İSTANBUL BELEDİYE YÖNETİMİ SİLİKLEŞTİRİLECEK”

Nefes gazetesi yazarı Nuray Babacan, bugünkü köşe yazısında İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması sonrası AKP, tarafının 2 amacını köşesinde yazdı. Babacan, iktidar kanadının İmamoğlu ve ekibini yolsuzluk iddialarıyla yorma ve kayyum kartını askıda tutma kararı aldığına ayak basarken, 2 amacı şu şekilde kaleme aldı.

“Gelelim, iktidar kanadının İmamoğlu ve ekibini yolsuzluk iddialarıyla yorma ve kayyum kartını askıda tutma kararına. Topal ördek yaratma amacı taşıyan bu kararda iki amaç var.

1-CHP’nin, parti meclisinden belirleyeceği yeni başkan ile İstanbul belediye yönetimi silikleştirilecek. Bu yönetim, aylarca yolsuzluk iddialarından temize çıkmakla uğraştırılacak. Ayrıca, devletin tüm kurumları tam saha büyükşehir belediyesinin ekonomik gücünü daraltmaya ve nefes almasını zorlaştırmaya çalışacak.

“SELAHATTİN DEMİRTAŞ GİBİ MEDYAYA YANSIYAN SİYASİ TUTUKLUYA DÖNÜŞTÜRÜLECEK”

2-Ekrem İmamoğlu’nun cezaevinde kalış süresine bağlı olarak etkisi zayıflatılacak. Kendisi yolsuzluk iddialarının asılsız olduğunu ispat için uğraşırken, partinin ve sokaktakilerin enerjisi düşecek. İmamoğlu bir süre sonra Selahattin Demirtaş gibi zaman zaman açıklamaları medyaya yansıyan siyasi tutukluya dönüştürülecek.

AKP, ilk senaryosuna kıyasla geri adım atmış bile olsa yeni bir hesap yapıyor”

NE OLMUŞTU?

İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ön seçim öncesi şafak baskını ile sabah saatlerinde gözaltına alınmıştıştı. İmamoğlu için ‘yolsuzluk’ ve ‘kent uzlaşısı’ iddialarıyla soruşturmalar açılmıştı. İmamoğlu için Başsavcılık dosyasında ‘suç örgütü lideri’ tanımlanması yer almıştı. 4 günlük gözaltı süreci sonrası mahkeme, İmamoğlu’nun ‘yolsuzluk’ suçlamasında tutuklanmasına, ‘kent uzlaşısı’ soruşturmasında ise adli kontrol kararı olmaksızın serbest bırakılmasına karar vermişti. İmamoğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın da bulunduğu Silivri Cezaevi’ne getirilmişti.