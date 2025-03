İktidarın emekliyi düşürdüğü acı durum: Bayram için askıda ayakkabı ve elbise arıyorlar

Diyarbakır’da yaşayan emekliler, Ramazan Bayramı’nı ekonomik krizin gölgesinde karşılıyor. Ramazan ayı boyunca iftar çadırlarında oruç açtıklarını söyleyen emekli Murtaza Aydeniz, “Emekliler, kendilerine askıda ayakkabı ve elbise arıyor. Neyin bayramından söz ediyorsunuz. Bu durumda bayram mı yapacağız” dedi.

Diyarbakır’da yaşayan emekliler, ekonomik kriz ve aylıklarının düşük olması nedeniyle Ramazan Bayramı’na hazırlık yapamadıklarını ifade etti. Emekliler, yaşadıkları sıkıntıları ANKA Haber Ajansı’na anlattı.

Ramazan ayı boyunca orucunu iftar çadırlarında açtığını belirten Murtaza Aydeniz, şunları söyledi:

“Bizim bayram yapmaya hakkımız yok. Bizim ödediğimiz primlerle, halkın ödediği vergilerle her akşam iftar şöleni yapan saraydakiler bayramı kutluyor. Biz ne bayramı yapacağız. Ramazan ayı boyunca iftar çadırlarına gittik. İftar çadırlarını dolaşarak bayramı karşılayacağız. Biz bunu hak etmiyoruz. 70 yaşında bir emekliyim. Bu ülkede bir çok darbe gördüm. Şu anki olduğu gibi hiçbir zaman emekliler bu kadar yoksullaşmamıştı. Babam emekli maaşıyla 8 kardeşimi büyüttü. Fakat ben bugün emekli aylığımla hiç kimseye bakamıyorum. Emekliler, kendilerine askıda ayakkabı ve elbise arıyor. Neyin bayramından söz ediyorsunuz. Bu durumda bayram mı yapacağız? Bu güzelim ülkenin toprakları elverişli olmasına rağmen biz ekmek bulup yiyemiyoruz. Bize sözde bin lira fazla ikramiye verecekti. Kendilerine geldikleri zaman isteseler bir kararı bir gecede çıkarabiliyorlar, istediklerini tutuklatabiliyorlar. Bu bin lirayla ancak 1,5 kilo et alabiliriz. Onu da istemiyoruz, vermesinler. Bin lira da onların olsun. Biz onları doyurmaya çalışıyoruz. Ama aç gözlüler doymuyor. Bayram için hiçbir hazırlık yapmadım. Böyle bir duruma düştüğüm için utanıyorum. Emekliler göze batmasın diye her gün farklı iftar çadırına gidiyor.”