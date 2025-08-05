İktidarın en büyük korkusu ortaya çıktı! AKP'li isim açıkladı...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile başlayan yeni açılım sürecinin Meclis ayağı bugün başlıyor. Ancak son kulis bilgileri de gelmeye devam ediyor. Nefes yazarı Nuray Babacan, AKP yönetiminin en büyük korkusunun seçmen tepkisinin kendilerine zarar vermesi olduğunu yazdı.

AÇILIM TİYATROSU BAŞLADI

Geçtiğimiz aylarda yeni açılım tiyatrosunun ilk perdesi bebek katili Öcalan’ın fesih çağrısı, ikinci perde terör örgütü PKK’nın fesih kararı ve son olarak teröristlerin silahları yakmasıyla devam etti. Bahçeli’nin başlattığı süreçte ‘kurucu önder’ olarak hitap ettiği teröristbaşı Öcalan’ı Meclis’e davet etmesi ise dikkat çekmişti.

TİYATRONUN MECLİS AYAĞI

Açılım tiyatrosunun dördüncü perdesi ise bugün Meclis’te başlayacak. AKP-MHP-CHP-DEM’in katılacağı tiyatroda İYİ Parti yer almayacak. Bu süreçte AKP kulislerinden de tedirginlikler gelmeye başladı.

AKP’NİN EN BÜYÜK KORKUSU

Ünlü gazeteci Nuray Babacan, özellikle büyükşehir milletvekillerinin etki-tepki konusunda bölgelerindeki durumu izlemeleri ve yönetmeleri gerekeceğini söylerken nedeni olarak, AKP yönetimi, oluşacak seçmen tepkisinin kendilerine zarar vermesinden korktuğunu bugünkü köşe yazısında aktardı.

“HER BÖLGEDEN SEÇMEN KAYBEDEBİLİRİZ…”

AKP’li bir siyasetçinin süreç konusundaki risklerle ilgili analizi ve korkusunu paylaşan Babacan, şunları aktardı;

“…Terör sorunu bittikten sonra asıl mesele Kürt sorunu olacak. Eğer süreçte, cumhurbaşkanının yeniden aday gösterilmesi dışında bir kazanım olmayacaksa hem DEM hem de tabanı uzaklaşır. Anayasa değişikliğiyle birtakım güvenceler verilmesi zor görünüyor. O zaman da seçmen, zaten bitmiş bir PKK’nın militanları affedip, terör örgütü lideri Abdullah Öcalan’ın daha özgür olması dışında ne işe yaradı diye sorar. Her bölgeden seçmen kaybedebiliriz…”