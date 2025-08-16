İktidarın ‘evlilik desteği’ ile koltuk takımı bile alınmıyor: Ortaya çıkan maliyet dudak uçuklattı

İktidar sürekli gençlerin evlilikten ve çocuk yapmaktan uzaklaşmasını eleştiriyor. Hatta öyle ki AKP, 2025’i ‘Aile Yılı’ ilan ederek bu konuda özel destekler açıklanacağını söyledi. Ancak çiftlere destek paketleri gençlerin yuva kurmasına yetmiyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ‘Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi’ kapsamında verilen 150 bin TL’lik desteğin bir koltuk takımı almaya bile yetmediğini söyleyen CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, “Evlenecek çiftlerin yapacağı masraf en az 1 milyon lira. Bugüne kadar 133 bin genç destek için başvuru yaptı ama sadece 49 bini bundan faydalanabildi” dedi.

SEBEBİ GEÇM DERDİ

Bu destekten faydalanabilmenin şartlarının çok zor olduğunu belirten Sarıgül Sözcü’ye şunları söyledi:

“Bu desteğin verilmesi için, 18-29 yaş arasındaki gençlerin 6 aylık gelirinin 3 asgari ücreti geçmemesi gerekiyor. Böyle şart olur mu? Bu şart kaldırılmalı. Gençlerin gelecek kaygıları her geçen gün artıyor. İktidar ise gençleri anlamıyor destek için saçma sapan şartlar getiriyor. AKP iktidarının 2015 yılında uygulamaya koyduğu çocuk başına destek tutarı da trajikomik.

“Birinci çocuğa 300 TL ikinci çocuğa 400 TL gibi yapılan doğum yardımları bugün bir çocuk bezi almaya dahi yetmiyor” ifadelerini kullanan Sarıgül, “Bu yardım değil, sadaka. Doğum hızında azalma varsa, bunun ana nedeni geçim ve gelecek kaygısı. 2001 yılında toplam doğurganlık hızı 2.38 iken bugün 1.48’lere düştü” dedi.

EVLENMENİN MALİYETİ DUDAK UÇUKLATTI

İktidar gençlere evlenmeleri için, 150 bin TL destek vereceğini söylüyor. Ancak bu desteği alabilen şanslı azınlık için bu destek bir şey ifade etmiyor. Çünkü, yeni bir ev kurma ve düğün yapma masrafı en ucuz harcamalarla bile 750 bin TL ile 1 milyon TL arasında değişiyor. İstanbul Planlama Ajansı’nın geçtiğimiz kış aylarında açıkladığı rapora göre, evlenmenin maliyeti 2024’e göre yüzde 70 arttı. İktidar 150 bin TL ile övünüyor ancak, 200 kişi için ortalama bir düğün bile 275 bin TL’den başlıyor.