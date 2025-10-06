İktidarın harcadığı milyarlar yoksulluğu örtmeye yetmedi: Her yıl katlanarak arttı

Türkiye’de her geçen gün daha da derinleşen ekonomik kriz, on milyonlarca yurttaşı sosyal yardıma muhtaç hale getirdi.

Siyasi iktidar, sosyal yardıma muhtaçlığa yönelik çarpıcı tabloyu, sosyal yardımlar ile dengelemeye çalıştı.

2025 yılının Ocak-Ağustos döneminde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nca, “Yoksullukla Mücadele” adı altında yapılan harcamanın 2024 yılının tamamında yapılan harcamayı yakaladığı öğrenildi. Bu dönemde yoksullukla mücadele kapsamında yapılan kamu harcaması, 140 milyar TL’ye dayandı.

ÖRTÜLEMEZ DURUMDA

Birgün'de yer alan habere göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın yoksullukla mücadele kapsamında ocak-ağustos dönemini kapsayan sekiz ayda yaptığı toplam harcama 137 milyar 716 milyon 626 bin TL oldu.

Ocak-Ağustos 2025 döneminde yapılan yoksullukla mücadele harcamasının 84 milyar 547 milyon 255 bin TL’si, sosyal güvencesi olmayan yurttaşların Genel Sağlık Sigortası (GSS) primlerinin ödenmesinden oluştu.

KATLANAN HARCAMA

Aile Bakanlığı’nın yoksullukla mücadele için harcadığı parada yıllar itibarıyla yaşanan değişim de dikkati çekti. 2021 yılında 50 milyar 781 milyon 566 bin TL olan AKP’nin, “Yoksullukla Mücadele” harcaması, 2022-2025 döneminde yıllara göre şöyle sıralandı:

2022: 55 milyar 171 milyon 122 bin TL

2023: 97 milyar 181 milyon 711 bin TL

2024: 166 milyar 378 milyon 738 bin TL

2025 (Ocak-Ağustos): 137 milyar 716 milyon 626 bin TL