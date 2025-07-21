İktidarın hesabı sil baştan değişti! Rüzgar tersine döndü... Kulislerde bu konuşuluyor…

CHP kurultayında usulsüzülük yapıldığı iddiasıyla hazırlanan iddianamede davanın ilk duruşması 30 Haziran’da görülmüştü. Davada bir karar çıkmazken 15 Eylül’e duruşma ertelendi. Dava süreci devam ederken CHP, yıl sonuna kadar kongre sürecinin tamamlayacak yeni bir karara adım attı. Kurultay tartışmaları sürerken, Nefes yazar Nuray Babacan, AKP içerisinde de yaklaşımların artık değiştiğini yazdı. Babacan, “İktidarda, “Böyle bir yaklaşım tüm seçim süreçlerini mahkeme denetimine açmak demektir. Seçim sistemi ve siyasi partileri zora sokacak bir kapı açılması yanlış olmuştur…” yorumlar yapıldığını aktarmıştık” dedi.

15 EYLÜL’E ERTELENDİ

CHP kurultayında usulsüzülük yapıldığı iddiasıyla hazırlanan iddianamede aralarında görevden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 12 şüpheli hakkında 3 yıla kadar hapis istenmişti. Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu mağdur, Ekrem İmamoğlu müdafii, Eski CHP Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş müşteki olarak iddianamede yer alıyor. 30 Haziran'da kurultay iptal davası görülmüştü. Davada herhangi bir karar çıkmazken 15 Eylül’e duruşma ertelenmişti.

AKP’LİLERİN YAKLAŞIMLARI DEĞİŞTİ

Kurultay tartışmaları sürerken, CHP Genel Merkez Yönetimi’nin olağan kongre takvimini erken başlatarak, hızlı bir şekilde yıl sonunda tamamlama kararı aldı. Bu iki gelişme, siyasi kulislerinde önemli adımların habercisi olarak yorumlandı. Nuray Babacan’ın aktardığı bilgiye göre; “Siyasi kulislerde son iki ay içerisinde CHP davasıyla ilgili yapılan yorumlar ve yüklenen anlam belirgin bir şekilde değişti. Bunda CHP yönetiminin attığı doğru adımların etkisi olsa da asıl noktanın iktidar kanadının bundan sağlamayı umduğu yararın ortadan kalkması gibi” dedi.

“SON DAKİKA OPERASYONU OLMAZSA, RÜZGAR BAŞKA YÖNDEN ESMEYE BAŞLAMIŞ GİBİ”

Babacan, iktiadar kulislerini paylaşarak, “İktidarda, “Böyle bir yaklaşım tüm seçim süreçlerini mahkeme denetimine açmak demektir. Seçim sistemi ve siyasi partileri zora sokacak bir kapı açılması yanlış olmuştur…” yorumlar yapıldığını aktarmıştık. Son dakika operasyonu olmazsa, rüzgar başka yönden esmeye başlamış gibi…” şeklinde konuştu.