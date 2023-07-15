İktidarın kök maaş oyunu. Emekliye sıfır zam

Yüzde 25’lik zamlar da kök maaşlara yapılacak. Eğer kök maaşa gelen zamma karşın aylık 7 bin 500 lirayı aşmıyorsa emekli yine 7 bin 500 lirayı almaya devam edecek. Yani bir anlamda “sıfır zam” almış olacak. Kök maaşı 7 bin 500 lirayı aşana kadar da bu böyle sürecek.