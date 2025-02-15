İktidarın patronları da TÜSİAD’ı hedef aldı!

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), TÜSİAD’ın yaptığı açıklamaların, ekonomik kalkınmadan uzak ve toplumsal huzuru zedeleyici olduğunu belirterek, "Türk iş dünyasının sorumluluğu çözüm odaklı yaklaşım ve ekonomik kalkınma olmalıdır." yorumunda bulundu.

TÜSİAD YİK Başkanı Ömer Aras’ın son yaşanan soruşturmalar ve tutuklamalara ilişkin demokrasiyi zedelediği için ‘sistem çöktü’ ifadeleri kullanmıştı. TÜSİAD’ın açıklamasına iktidarın farklı kesimlerinden sert tepkiler gelmişti. Bugün ise Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), TÜSİAD’ı hedef aldı.

TÜSİAD’a tepki gösteren MÜSİAD'ın açıklamasında, "Tüm bu çabaların yanında biz de iş dünyası olarak meselelere, yalnızca mevcut sıkıntılar üzerinden karamsar bir bakış açısı ile değil, çözüm yolları geliştirme ve uzun vadeli stratejiler oluşturma adına sorumluluk penceresinden baktık, bakmaya da devam ediyoruz. Bu nedenle, Türkiye'nin içinden geçtiği bu kritik süreçte tüm paydaşlarımızla ortak bir akıl çerçevesinde meseleleri ele almanın ve yapıcı öneriler geliştirebilmenin önemine inanıyoruz. İş dünyası olarak hepimiz, ülkemizin ekonomik büyümesini, istihdamını ve toplumsal huzurunu önceleyen bir perspektifle hareket etmek zorundayız." ifadeleri kullanıldı.

“SİYASİ BİLDİRİ DİLİYLE HAREKET ETMESİ…”

Açıklamada, son dönemde bu konuda yapılan eleştirilere işaret edilerek, şu değerlendirmelerde bulunuldu:

"Geçtiğimiz günlerde kamuoyuna yansıyan ve Türk iş dünyasının genelini temsil ettiği iddiasıyla yapılan açıklamalar, ne yazık ki ekonomik kalkınma ve iş dünyası odağından uzak, toplumsal huzuru zedeleyici bir içeriktedir. Bulunduğumuz dönemde, iş dünyasını temsil eden sivil toplum kuruluşlarının siyasi bildiri diliyle hareket etmesi yerine, yapıcı eleştiriler geliştirerek, ülkenin kalkınma yolculuğuna somut katkı sunması beklenmektedir. Türk iş dünyasının sorumluluğu çözüm odaklı yaklaşım ve ekonomik kalkınma olmalıdır. MÜSİAD olarak, bizler her zaman çözüm odaklı bir yaklaşımı benimsemekteyiz. Türkiye'nin ekonomik geleceği için reformların hayata geçirilmesini destekliyor, iş yapma ortamının iyileştirilmesi için çalışmalarımıza var gücümüzle katkı sunmaya devam ediyoruz."

"ÜLKEMİZİN GELECEĞİNE DAİR OLUMLU VE YAPICI KATKILAR SUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Açıklamada, Suriye'de barışın geldiği, Rusya-Ukrayna savaşının sonuna yaklaşıldığı, Türkiye'de dezenflasyon dönemine girildiği, ekonomide en zorlu süreçlerin geride kaldığı ve ciddi yatırımların açıklanacağı böyle bir dönemde, karamsarlık yaymanın, ülke insanının moral ve motivasyonunu aşağı çekecek söylemlerde bulunmanın kimseye fayda sağlamayacağı belirtildi.