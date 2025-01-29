İktidarın ve muhalefetin rol aldığı; Türk Filmi.

CHP’lilere açılan soruşturma ya da davalar için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu dedi ki;

“Hep aynı bilirkişi…”

İlahi İmamoğlu…

Garip olan yanlış olan ne var bunda?

Tek tek anlatayım.

Her şey Devlet Bahçeli’nin şu sözü ile başladı:

“Ya Erdoğan’ı anayasaya uyduracağız ya anayasayı Erdoğan’a uyduracağız.”

16 Nisan 2017’de halk oylaması devam ederken AKP yandaş Seçim Kurulu’na şu önergeyi verdi:

“Mühürsüz zarf ve oy pusulaları geçerli sayılsın…”

Benzetmek gibi olmasın ama hırsızın ev sahibine, “Evinizi soyacağım, kapınızı açık bırakır mısınız?” diye dilekçe vermesi gibi.

YSK bakar ki ana muhalefet partisi ana kucağında mışıl, mışıl uyuyor “Emir demiri keser” diyerek hemen kabul etti.

3,5 milyon mühürsüz zarf ve oy geçerli sayıldı.

1,5 milyon oy farkla Türkiye’de Demokratik Parlamenter Rejim yıkıldı.

Ucube Tek Kişi Rejimi kuruldu.

Anayasa ve demokrasi yok edildi.

Sorunun kaynağı budur İmamoğlu.

İlaveten;

Hep aynı bilirkişi,

Hep aynı başsavcı,

Hep aynı hakim,

Hep aynı Cumhurbaşkanı,

Hep aynı faşizm,

Hep aynı etkisiz muhalefet,

Hep aynı kafa…

İşte yaşatılan faşist rejimde acı tablo budur.

Soruyorum:

Erdoğan’ın siyasi yasağını kaldıran CHP değil mi İmamoğlu?

Milletvekili dokunulmazlığını kaldırmaya onay veren CHP değil mi İmamoğlu?

Erdoğan’ın 3. Kez cumhurbaşkanı olmasına Anayasanın 101. Maddesi engeldi. “Erdoğan’ı mağdur etmeyelim” diye karşı çıkmayan CHP değil mi İmamoğlu?

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na siyasi yasak getirilince yeri göğü birbirine katmayıp sessiz kalan CHP değil mi İmamoğlu?

‘Susma sustukça sıra size gelecek’ uyarılarını umursamayan CHP değil mi İmamoğlu?

Ekonomist Erdoğan’ın ekonomik krize neden olan saçma sapan sözünden esinlenerek açık seçik söylüyorum:

Anayasanın ilga edilmesi sebep bugün yaşadıklarımız sonuçtur.

22 yıllık bu iktidarın yüz karasını Recep Tayyip Erdoğan ne güzel itiraf etti:

“Heybede turplar…”

Bu itiraf ile anladık ki;

Erdoğan iktidarının heybesinde Adalet, Hak ve Hukuk yok.

Demokrasi olan ülkelerde heybede turp olmaz İmamoğlu,

22 yıllık Erdoğan iktidarının heybesinden çıkan turpları da unutmayın:

4 + 1 = 5 bakanın Yüce Divan’dan kaçırılması.

Ergenekon ve Balyoz kumpasları.

Kozmik Oda skandalı.

15 Temmuz FETÖ askeri kalkışması.

128 milyar doların hiç edilmesi.

Ucube tek adam rejiminde demokrasi gitti, faşizm geldi.

Anayasa Mahkemesi’nin Can Atalay kararları uygulanmadı.

Bebek katili Öcalan’ı affedip, DEM ile iş birliği yaparak Yeni Anayasa yapmak ve Erdoğan’a ömür boyu cumhurbaşkanı yolu açmak için heybelerini açtılar.

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ tutuklandı.

CHP lideri Özgür Özel ve Bağımsız Türkiye Partisi lideri Hüseyin Baş hakkında soruşturma başlatıldı.

Televizyon dizilerinde rol alan oyuncuların menajeri Ayşe Barım 12 yıl önceki Gezi olayları için tutuklandı.

Tüm bu yaşananları şöyle özetleyeyim:

İktidarın ve muhalefetin rol aldığı; Türk Filmi.

Ekrem İmamoğlu; bilmem anlatabildim mi?