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İktidarın emekliler için yapacağı seçim hamlesi sızdı

Ankara'da 2000-2008 arasında sigortalı olarak ilk kez işe girenlerin emeklilik yaşını da öne çekecek bir çalışma yapıldığı ileri sürüldü. Ayrıca uzun süredir talep edilen intibak yasası konusunun da masada olduğu iddia edildi.

Galeri Giriş: 30 Ocak 2023 Pazartesi - 16:01
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İktidarın emekliler için yapacağı seçim hamlesi sızdı

Mynet'in haberine göre, EYT düzenlemesi Meclis Başkanlığı'na bugün sunuldu. EYT'nin en geç haftaya salı ya da çarşamba günü Genel Kurul'da yasalaşması öngörülürken, yeni bir gelişme yaşandı. 

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İktidarın emekliler için yapacağı seçim hamlesi sızdı

EYT’nin çözüme kavuşturulması ile çalışma ve emeklilik hayatında yeni bir düzenlemenin yapılacağı Ankara kulislerinde konuşulmaya başlandı.

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İktidarın emekliler için yapacağı seçim hamlesi sızdı

Bu kapsamda 2000-2008 arasında sigortalı olarak ilk kez işe girenlerin emeklilik yaşını da bir iki yıl geri getirecek bir çalışma olduğu da öğrenildi. 

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İktidarın emekliler için yapacağı seçim hamlesi sızdı

Bu çalışmanın ise seçim sonrası dönemde gündeme getirilmesi bekleniyor.

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İktidarın emekliler için yapacağı seçim hamlesi sızdı

Uzun süredir talep edilen intibak yasası içinse gözler bir kez daha Ankara’ya çevrildi. 

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İktidarın emekliler için yapacağı seçim hamlesi sızdı

2000 yılı ve sonrasında emekli olan SSK (4A) ve BAĞ-KUR'lular (4B), aynı prim kazancı ve prim gün sayılarıyla 2000 yılından önce emekli olanların kendilerinden daha fazla emekli maaşı aldığına dikkat çekiyor ve intibak ile aradaki maaş farklılığının son bulmasını istiyor.

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İktidarın emekliler için yapacağı seçim hamlesi sızdı

Bu konuya ilişkin de SGK ve Bağ-Kur arasında prim eşitlemesini öngören bir çalışma olacağı belirtiliyor.

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İktidarın emekliler için yapacağı seçim hamlesi sızdı

Daha önce yapılan intibak düzenlemesi ile maaşlarda 350 liraya varan artış görülmüştü. 

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İktidarın emekliler için yapacağı seçim hamlesi sızdı

Aynı yöntem izlenirse bugün intibaktan yararlanacakların alacağı maaşlarda ise 1.300 liraya varan artışlar olabileceği belirtiliyor.

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