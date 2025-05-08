İktidarsızlığı anında bitiriyor sivilceleri mum gibi söndürüyor. Altın gibi bitkinin kilosu 3 bin TL

Samsun’un Kavak ilçesinde ‘topraktan altın’ olarak anılan salep hasadı başladı. Kilosu 3 bin TL’ye ulaşan salep, sağlık faydaları ve yüksek getirisiyle üreticilerin gözdesi oldu.

Samsun’un Kavak ilçesinde, ekonomik değeri ve sağlık faydalarıyla öne çıkan salep bitkisinin hasadı başladı. ‘Topraktan altın’ olarak adlandırılan salep, kilosu 2.500-3.000 TL arasında alıcı buluyor. Çakallı Mahallesi’nde düzenlenen hasat etkinliğinde, üreticiler bir dönüm araziden yaklaşık 2,5 milyon TL gelir elde edilebildiğini vurguladı. Salep, erkeklerde iktidarsızlığı tedavi etmesi, cilt problemlerini çözmesi ve sindirim sistemine faydalarıyla dikkat çekiyor.

Kavak’ın dağlık arazilerinde yetişen salep, yüksek glikomannan oranıyla diğer bölgelerden ayrılıyor. Üretici Murat Kayacı, “Bu yıl soğuklar nedeniyle hasat Mayıs’a sarktı. Bir dönümde 1 ton salep, 2,5 milyon TL kazandırıyor. Bu yüzden ‘altın’ diyoruz,” dedi. Salep, doğallığı ve besleyici özellikleriyle Türkiye’nin her köşesine gönderiliyor.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ömer Çalışkan, Samsun’un 20’den fazla salep türüyle üretim üssü haline geldiğini belirtti. “Fidelerimiz Türkiye geneline yayılıyor. Samsun, salepte marka oldu,” diye konuştu. Hasat, genellikle Nisan-Haziran arasında yapılıyor. Bitki, mor veya beyaz çiçekleriyle, mızrak şeklinde yapraklarıyla tanınıyor.

Salep, bilimsel adıyla Orchis mascula, sağlık açısından çok yönlü bir bitki. Erektil disfonksiyon tedavisinde etkili olan salep, sıcak sütle tüketildiğinde sindirimi düzenliyor, diyareyi hafifletiyor. Ciltteki akne ve döküntüleri iyileştiriyor, balgam söktürücü özellikleriyle öksürük ve soğuk algınlığına iyi geliyor. Sinirleri yatıştıran tonik etkisiyle stres ve nöral ağrıları azaltıyor. Eski çağlarda sevgi iksiri olarak şarap üretiminde kullanıldığına dair efsaneler de bulunuyor.

Kavak’taki Salep Uygulama Merkezi, üreticilere rehberlik ediyor. Üretici Ömer Aktaş, “Doğası bozulmamış bu topraklar, salebin kalitesini artırıyor. Hasat Haziran ortasına kadar sürüyor,” dedi. Salep, kuşburnu ve kız güvenilir doğal bir ürün olarak öne çıkıyor. Hasat şenliği, salep içeceği ikramıyla sona erdi.