İktisat duayeni ünlü profesör hayatını kaybetti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası eski Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Lütfi Hasan Ersel hayatını kaybetti. İktisat dünyasının duayen ismi, akademi ve ekonomi alanında derin izler bıraktı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 1991-1993 yılları arasında Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Prof. Dr. Lütfi Hasan Ersel’in vefat ettiğini duyurdu. TCMB, Ersel için Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi.

İktisat, matematiksel iktisat ve siyaset bilimi alanlarında önemli çalışmalara imza atan Ersel, Türkiye’de ekonometrinin öncü isimlerinden biriydi.

1967’de Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü’nden mezun olan Ersel, 1971’de aynı üniversitede doktorasını tamamladı. 1983’e kadar burada ders veren Ersel, ardından Sermaye Piyasası Kurulu’nda baş iktisatçı, TCMB Araştırma Genel Müdürlüğü’nde yönetici olarak çalıştı.

1991-1993 yıllarında, Rüşdü Saracoğlu döneminde TCMB Başkan Yardımcısı oldu. 1993’te Başbakan Tansu Çiller ile anlaşmazlık yaşayarak görevinden istifa etti. Sonrasında Sabancı Üniversitesi’nde akademisyenlik yaparken, Yapı Kredi Bankası’nda üst düzey yöneticilik yaptı.

Ersel’in makro iktisat, siyaset bilimi ve matematik alanlarında çok sayıda bilimsel makalesi bulunuyor. Müzik tutkusyla bilinen Ersel, “Şairler ve bestecileri” adlı kitabıyla da tanınıyor. Ayrıca, Yapı Kredi Bankası kurucusu Kazım Taşkent’i anlatan bir eseri var. Onbinlerce öğrencisiyle iktisat dünyasında iz bırakan Ersel, “Salı Toplantıları” ile de anılıyordu.