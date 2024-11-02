İktisatçı Hakan Kara kredi notu artışını değerlendirdi: Tuhaf para politikalarını terk etmek yetti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi Sinan Başhan
İktisatçı Hakan Kara kredi notu artışını değerlendirdi: Tuhaf para politikalarını terk etmek yetti

İktisatçi Prof.Dr. Hakan Kara'dan dikkat çeken kredi notu açıklaması...Hakan Kara, kredi notunun artmasının nedenini 6 yıldır uygulanan yanlış para politikalarından dönüş olduğunu belirtti.

Merkez Bankası eski başekonomisti Hakan Kara işte kredi notunun artırılmasını işte bu cumleyle yorumladı. Kara'ya göre 6 yıldır tuhaf para politikaları uygulanıyordu. Kara'ya göre o yanlış para politikalarından dönüş yapılınca, kredi notu artmaya başladı.

İktisatçı Prof. Dr. Hakan Kara'nın işte dikkat çeken o açıklaması şöyle:

"Tuhaf para politikalarını terk etmek kredi notumuzu 2018 yılındaki seviyeye çıkarmaya yetti. Asıl iş bundan sonra başlıyor."

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