İl başkanı doğruladı! Zonguldak belediye başkanı ifadeye çağrıldı

Kaynak: ANKA
İl başkanı doğruladı! Zonguldak belediye başkanı ifadeye çağrıldı

CHP Zonguldak İl Başkanı Dural, Belediye Başkanı Erdem’in ifadeye çağrıldığını doğruladı. Gerekçe olarak İmamoğlu’nun tutuklanmasını protesto eden yürüyüşe katılması gösterildi.

Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem’in, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına karşı düzenlenen protesto yürüyüşüne katıldığı gerekçesiyle savcılık tarafından ifadeye çağrıldığı bildirildi.

İL BAŞKANI DOĞRULADI

CHP Zonguldak İl Başkanı Devrim Dural, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Belediye Başkanı Erdem’in yarın saat 10.00’da ifade vermek üzere savcılığa çağrıldığını doğruladı.

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Dural açıklamasında, "Zonguldak Belediye Başkanımız Sayın Tahsin Erdem, Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının protesto edildiği yürüyüşe katıldığı için yarın saat 10.00’da savcılık ifadesine çağrıldı" dedi.

"ANAYASAL HAKKIMIZI KULLANDIK"

Aynı eyleme katılan birçok partiliye de ifade çağrısı yapıldığını belirten Dural, "Anayasal hakkımızı kullandığımız için başkanlarımız, il ve ilçe yöneticilerimiz, gençlerimiz ve kadınlarımız sırayla ifadeye çağrılıyor. Demokrasinin, hak arama mücadelesinin ve emeğin başkentinin bu soruşturmalarla anılmasından büyük bir üzüntü duyuyorum" şeklinde konuştu.

Zonguldak’ta yetkililere çağrıda bulunan Dural, "Zonguldak’ı yönetenleri düşünmeye davet ediyorum. Bu kötü gidişe ve baskıya son verin. Yarın başkanımın ve abimin yanında olacağım" ifadelerini kullandı.

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