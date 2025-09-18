İl Emniyet Müdürü Şener göreve başladı

YENİÇAĞ - Bilecik / Serhat Kaya

Geçtiğimiz gün yayınlanan Emniyet Müdürleri atama kararnamesi ile Bilecik’e atanan İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener göreve başladı.

Yayınlanan atama kararnamesi ile Bilecik İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz Emniyet Genel Müdürlüğü emrine atanmış, Bilecik İl Emniyet Müdürü olarak ise Gökalp Şener görevlendirilmişti.

İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener ilk olarak Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer’i makamında ziyaret etti. Ardından İl Emniyet Müdürlüğü binasına geçen Müdür Şener, görevi Hakan Yılmaz’dan devraldı.

Müdür Şener görevi devralmasının ardından Emniyet Müdür Yardımcılarından Bilecik’te yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler aldı.