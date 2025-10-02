İl Emniyet Müdürü Şener şehit babası ile bir araya geldi

Kaynak: Haber Merkezi
İl Emniyet Müdürü Şener şehit babası ile bir araya geldi

Bilecik İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener, 2016 yılında şehit düşen Polis Memuru Kazım Esmer’in babası Mehmet Esmer ile bir araya geldi.

YENİÇAĞ - Bilecik / Serhat Kaya

Bilecik İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener, 2016 yılında şehit düşen Polis Memuru Kazım Esmer’in babası Mehmet Esmer ile bir araya geldi.

Polis Memuru Kazım Esmer, 15 Mart 2016 tarihinde Mardin’in Nusaybin ilçesinde Şehit olmuştu. İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener Şehit’in Bilecik’in Söğüt ilçesinde ikamet eden babası Mehmet Esmer’i ziyaret etti.

Ziyarette şehitlerin emaneti ailelerinin her zaman yanlarında olduklarını ifade eden İl Müdürü Şener, Şehit Kazım Esmer’e Allah’tan rahmet diledi.

Son Haberler
Sakaryaspor'dan Caner Erkin açıklaması
Sakaryaspor'dan Caner Erkin açıklaması
Ankara'da iki ilçeye su verilmeyecek
Ankara'da iki ilçeye su verilmeyecek
Dere yatağında ölü bulundu: 5 gündür kayıptı!
Dere yatağında ölü bulundu: 5 gündür kayıptı!
Motosikletle tehlike saçan sürücü Biga’da enselendi!
Motosikletle tehlike saçan sürücü Biga’da enselendi!
Erdoğan, bu kareye girmeyen CHP’yi topa tuttu!
Erdoğan, bu kareye girmeyen CHP’yi topa tuttu!