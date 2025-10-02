İl Emniyet Müdürü Şener şehit babası ile bir araya geldi

YENİÇAĞ - Bilecik / Serhat Kaya

Bilecik İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener, 2016 yılında şehit düşen Polis Memuru Kazım Esmer’in babası Mehmet Esmer ile bir araya geldi.

Polis Memuru Kazım Esmer, 15 Mart 2016 tarihinde Mardin’in Nusaybin ilçesinde Şehit olmuştu. İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener Şehit’in Bilecik’in Söğüt ilçesinde ikamet eden babası Mehmet Esmer’i ziyaret etti.

Ziyarette şehitlerin emaneti ailelerinin her zaman yanlarında olduklarını ifade eden İl Müdürü Şener, Şehit Kazım Esmer’e Allah’tan rahmet diledi.