YENİÇAĞ - Bilecik / Serhat Kaya

Bilecik İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener ve eşi Polis Eşleri Derneği Bilecik Şubesi Başkanı Zerrin Şener, Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen organizasyonda Bozüyük Çocuk Evleri Sitesi’nde kalan çocuklarla bir araya geldi.

Bozüyük Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği'nde gerçekleşen etkinlikte çocukların gönüllerine dokunmak, yüzlerinde tebessüm oluşturmak amacıyla çeşitli oyunlar ve etkinliklerle gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Emniyet Teşkilatı olarak bizler; geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın sevgiyle büyüyebilmesi, güvenle gelişebilmesi ve toplumda kendilerini değerli hissedebilmeleri için her daim yanlarında olmaya devam edeceğiz." denildi.