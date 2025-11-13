YENİÇAĞ - Bilecik / Serhat Kaya

Bilecik İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener, Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli 3 personele teşekkür belgesi takdim etti.

İl Müdürü Şener, halkın huzur ve güvenliği için özveriyle görevlerini yerine getirerek önemli çalışmalarda bulunan, Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli 3 personele teşekkür belgesi takdim etti.

İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener’in makamında gerçekleşen törende Müdür Şener 3 personeli de gayret ve özverili çalışmalarından dolayı tebrik etti.