İL ENCÜMENİ BAŞKANLIĞINDAN SATIŞA SUNULAN TAŞINMAZ

a-) Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları ve Tebligat için Türkiye’de adres göstermek. ( Nüfus Müdürlüğü’nden yerleşim yeri belgesi veya bağlı bulunduğu muhtarlıktan alınmış tasdikli ikametgâh belgesi.) yada e-devlet sisteminden alınmış yerleşim yeri belgesi.

b-) T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı fotokopisi

c-) Noter tasdikli imza beyannamesi aslı, temsil durumunda noter tasdikli vekaletname aslı ve vekalet edene ait imza beyannamesi aslı .

d-) Geçici teminat mektubu veya yatırılan nakit teminatın makbuzu

e-) Şekli ve içeriği şartnamede belirtilen teklif mektubu(1.sıra kapalı teklif usulüyle ihaleye gireceklerden istenir.)

f-) Kırıkkale İl Özel İdaresi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden alınacak onaylı şartname

B-) Tüzel kişiler ;

a-)Tüzel kişiliğinin noter tasdikli imza sirküleri aslı .

b-) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve sanayi odasından 2023 yılında alınmış tüzel kişiliğinin sicile kayıtlı olduğu belgenin aslı

c-) Ticaret sicil gazetesi

d-) Geçici teminat mektubu veya yatırılan teminatın makbuzu

e-)Şekli ve içeriği şartnamede belirlenen teklif mektubu (1.sıra kapalı teklif usulüyle ihaleye gireceklerden istenir.)

f-)Vekaleten katılımda ise ek olarak noter tasdikli vekaletname aslı , vekilin noter tasdikli imza beyannamesi aslı ve vekilin nüfus cüzdanı fotokopisi

g-) Kırıkkale İl Özel İdaresi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden alınacak onaylı şartname

C-) Ortak Girişimlerden;

a-) Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,

b-) Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri için, bu maddedeki (A) veya (B) bentlerinde belirtilen belgeler istenecektir.