İl il oy oranları belli oldu! Hangi büyükşehir belediyesini hangi parti alıyor?

ORC Araştırma, Mayıs ve Haziran aylarında gerçekleştirdiği anket sonuçlarını paylaşarak hangi partinin hangi illerde önde olduğunu açıkladı.

14 BÜYÜKŞEHİR CHP'de, 16 İL AK PARTİ'DE

ORC’nin Mayıs Haziran aylarında yaptığı ankete göre İstanbul, Ankara, ve İzmir’de CHP birinci, AK Parti ikinci parti konumunda yer alıyor.

İstanbul’da CHP %34,1, AK Parti %30,2

Ankara’da CHP %34,8, AK Parti %30,5

İzmir’de ise CHP %43,1, AK Parti %21,6 oranında oy alıyor

ANKETİN ÖNE ÇIKAN BULGULARI

CHP, üç büyükşehirde de net birinci parti konumunda. İstanbul ve Ankara’da fark sınırlı olsa da CHP önde ilerliyor, İzmir’de güçlü farkla lider durumda

AK Parti, özellikle Konya (%40,8), Sakarya (%42,1) ve Trabzon (%40,7) gibi illerde oy oranlarını güçlü bir şekilde koruyor.

MHP, İYİ Parti, Zafer Partisi, YRP, BBP ve YMP daha düşük oranlarda destek alırken bazı şehirlerde %10’un üzerinde oy oranına ulaşıyor (örneğin MHP, Kayseri %15,2; İYİ Parti Muğla %11,0 gibi).

CHP’NİN ÖNDE OLDUĞU BÜYÜKŞEHİRLER

(CHP’nin oy oranı en yüksek parti olduğu şehirler)

Adana – %32,5 Ankara – %34,6 Antalya – %37,8 Aydın – %41,0 Balıkesir – %35,2 Denizli – %38,9 Eskişehir – %41,9 Hatay – %33,8 İstanbul – %33,6 İzmir – %44,5 Manisa – %36,9 Muğla – %43,8 Tekirdağ – %40,9 Mersin – %35,3

AK PARTİ’NİN ÖNDE OLDUĞU BÜYÜKŞEHİRLER

(AK Parti’nin oy oranı en yüksek parti olduğu şehirler)