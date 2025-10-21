YENİÇAĞ - Ordu / Ali Yazan

İstihdam ve mesleki eğitim politikalarının oluşturulmasını, istihdamı koruyucu, geliştirici ve işsizliği önleyici tedbirler ile uygulanacak aktif işgücü programlarının belirlenmesi, istihdam etkinliklerinin ve mesleki eğitim uygulamalarının izlenmesi ve değerlendirilmesine yönelik çalışmalar yapmak üzere toplanan İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu, 2025 yılının 4. olağan toplantısını gerçekleştirdi.



Valilik Toplantı Salonu’nda, Vali Muammer Erol’un başkanlığında yapılan İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısına, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Celal Tezcan, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü İsa Kaymak, İl Ticaret Müdürü Şenel Çakır, Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Levent Karlıbel ile kurul üyeleri katıldı.



İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısında bir önceki toplantıda alınan kararlar ve yapılan çalışmaların değerlendirildiği toplantıda, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü İsa Kaymak istihdam, kayıtlı iş arayan ve istihdam edenler, iş ve meslek danışmanlığı hizmetleri, mesleki eğitim kursları, işbaşı eğitim kursları, toplum yararına program, işgücü uyum, İŞKUR gençlik programı başta olmak üzere çeşitli konularda sunum yaptı.

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü İsa Kaymak, Ocak-Eylül 2025 tarihinde istihdam edilen kişi sayısının 8 Bin 105, işsizlik ödeneğinden ödenen miktarın ise 204.186.907 TL olduğunu söyleyerek, “İş ve Meslek Danışmanlığı hizmetleri kapsamında işsizler ve daha iyi şartlarda iş arayanlara yönelik olarak iş danışmanlığı, öğrencilere yönelik olarak ise meslek danışmanlığı hizmeti verilmektedir. İŞKUR tarafından herhangi bir mesleği olmayan, mesleğini geliştirmek isteyen, mesleği iş piyasasında geçerli olmayan işsizlere yönelik olarak işgücü piyasasının aradığı niteliklere uygun olarak Oda/borsalara üye işyerleri ile Nitelikli İşgücü Yetiştirme Programı (NİYEP) kapsamında istihdam garantili mesleki eğitim kursları mesleki eğitim kursları ile kamu/özel sektör işyerleri ile istihdam garantili mesleki eğitim kursları mesleki eğitim kursları düzenlenmektedir.” dedi.

Danışma Bilgi Sistemi DABİS ile ilgili de bilgi veren Kaymak, “Lise seçiminde doğru karar vermek isteyen ortaokul öğrencileri, üniversite ve bölüm tercihinde yol gösterici arayan lise öğrencileri, kariyer planlaması yapan ve iş hayatına hazırlanan üniversite öğrencileri, kariyer değişikliği veya gelişimi arayan mezunlar kullanabilecektir. ” diye konuştu.



Mesleki teknik eğitim-istihdam bağlantısı konusunun da görüşüldüğü kurul toplantısı, yürütme kurulu tarafından önerilen konuların karara bağlanması ile sona erdi.